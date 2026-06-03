德國官員談烏克蘭議題 稱歐盟與俄羅斯對話契機浮現

一名德國官員今天表示，俄羅斯 與歐盟 之間就烏克蘭 議題展開對話的契機正逐漸出現，當前至關重要的是建立一種既能有效運作、又能被歐洲各方視為具有正當性的對話模式。

這名官員補充說，有強烈跡象顯示，歐洲3強（E3）德國、法國和英國將持續在這一方面扮演重要的角色。

俄軍今年的推進速度已放緩，烏克蘭部隊除了在戰場上增加壓力，並加強對俄羅斯境內的遠程打擊行動，包括今天在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的年度經濟論壇舉行前，對聖彼得堡（St Petersburg）發動打擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長曾表示，期望在冬天之前達成結束戰爭的協議「切實可行」。

路透社報導，這名德國官員指出，近期的戰況顯示，對話進程很可能需要數個月，而非數週，且確保過程完全徵得烏克蘭同意至關重要。

該官員還表示，與美國保持「協調而非競爭」，必須維持作為指導原則。華盛頓方面近期聚焦伊朗，其推動的俄烏和平談判已陷入停滯。

普亭之前提議由德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）代表歐洲方面參與未來與莫斯科當局的對話，已遭德國及其他歐洲國家政府拒絕。