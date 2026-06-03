我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開會打瞌睡？劉雲平播放影片 魯比歐：他幾乎不睡覺

長島美甲店4死9傷案結辯 被告最高可判終身監禁

德國官員談烏克蘭議題 稱歐盟與俄羅斯對話契機浮現

中央社柏林3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

一名德國官員今天表示，俄羅斯歐盟之間就烏克蘭議題展開對話的契機正逐漸出現，當前至關重要的是建立一種既能有效運作、又能被歐洲各方視為具有正當性的對話模式。

這名官員補充說，有強烈跡象顯示，歐洲3強（E3）德國、法國和英國將持續在這一方面扮演重要的角色。

俄軍今年的推進速度已放緩，烏克蘭部隊除了在戰場上增加壓力，並加強對俄羅斯境內的遠程打擊行動，包括今天在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的年度經濟論壇舉行前，對聖彼得堡（St Petersburg）發動打擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長曾表示，期望在冬天之前達成結束戰爭的協議「切實可行」。

路透社報導，這名德國官員指出，近期的戰況顯示，對話進程很可能需要數個月，而非數週，且確保過程完全徵得烏克蘭同意至關重要。

該官員還表示，與美國保持「協調而非競爭」，必須維持作為指導原則。華盛頓方面近期聚焦伊朗，其推動的俄烏和平談判已陷入停滯。

普亭之前提議由德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）代表歐洲方面參與未來與莫斯科當局的對話，已遭德國及其他歐洲國家政府拒絕。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

上一則

伊朗外長：以色列若攻擊貝魯特 中東戰火恐全面重燃

下一則

中國間諜記者情蒐友台政要遭起訴 創捷克首例

延伸閱讀

德總理提議烏克蘭成歐盟「準會員」 鋪路和平協議

德總理提議烏克蘭成歐盟「準會員」 鋪路和平協議
俄軍大規模空襲烏克蘭後 北約秘書長密訪基輔

俄軍大規模空襲烏克蘭後 北約秘書長密訪基輔
示警普亭 俄央行：戰爭開支讓國家經濟快崩潰

示警普亭 俄央行：戰爭開支讓國家經濟快崩潰
俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

熱門新聞

一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

2026-05-31 20:04

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收