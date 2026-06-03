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印度德里B&B大火 至少21人罹難傳有18位外籍人士

中央社新德里3日綜合外電報導
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印度新德里3日一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難。(美聯...
印度新德里3日一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難。(美聯社)

印度新德里警方今天表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難，為印度首都近年來最嚴重火災之一。當地媒體報導，死者當中至少有18名外籍人士。

路透報導，警方指出，德里南部這間B&B位在深受學生和年輕專業人士喜愛的住宅區馬爾維亞納加（Malviya Nagar）。截至目前為止，至少有40人獲救。

電視畫面顯示，一棟建物起火冒出濃煙，外牆焦黑，鄰近窄巷中聚集許多圍觀民眾。畫面中還可以看到有兩個人從高樓跳下逃生。

當地官員庫瑪（Jitendra Kumar）向媒體表示：「據報這棟建築一樓是一間餐廳，火災極可能與這間餐廳有關。」

CNN-News18報導，21名死者當中至少有18名外籍人士。

根據報導，罹難者包括孟加拉、奈及利亞、莫三比克及賴比瑞亞公民。

「印度快報」（Indian Express）及其他當地媒體報導，罹難者中有數人是前往德里接受治療的非洲國家人士。

總理莫迪（Narendra Modi）透過X平台發文表示，人員喪生令人痛心。他向罹難者家屬表達最深切哀悼，祝福傷者早日康復。

印度新德里警方3日表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21...
印度新德里警方3日表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難，為印度首都近年來最嚴重火災之一。圖為官員在事發現場查看。(歐新社)

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