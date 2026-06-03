黎巴嫩中東航空不顧戰火冒險載客 遭飛行員團體投訴

一架中東航空公司（MEA）的飛機停在黎巴嫩哈里里國際機場（Beirut-Rafic Hariri International Airport）的停機坪上。(路透)

國際民航機師協會聯合會（IFALPA）投訴黎巴嫩 的中東航空，指稱該公司要求機組人員在接近空襲地點執飛，另有飛行員因通報安全事件而受罰。黎巴嫩民航局已對中東航空展開安全稽核。

路透獨家報導，今年2月美國聯手以色列 轟炸伊朗 以來，許多外國航空公司因飛彈及無人機威脅，避開飛行中東多數空域，然而中東航空（MEA）在戰爭與金融崩潰期間仍然繼續飛行，維持黎巴嫩對外連結。

中東航空總部設於黎巴嫩首都貝魯特，是黎巴嫩國家航空公司，現有約20架飛機，航線涵蓋中東、歐洲和西非。

自2024年起，以色列多次在黎巴嫩最大機場附近進行空襲，鑒於過去曾有民用飛機在衝突區域內或附近遭到擊落的前例，IFALPA感到擔憂。

隨著以色列今年對獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）擴大攻擊行動，飛安疑慮也逐漸升高。

IFALPA主席海伊（Ron Hay）5月12日致函持有中東航空多數股權的黎巴嫩中央銀行時寫道：「儘管有人認為，在戰爭條件下於高風險及衝突區域載運旅客屬於英勇行為，但我們認為這是不可接受的風險」。

一名中東航空的機師接受路透採訪時說，自2019年以來，黎巴嫩的經濟崩潰，導致基本工資大幅削減，飛行員執飛按次獲得的報酬占收入一大部分，因此他們有財務誘因去執飛。

IFALPA也透露，一些飛行員基於提升飛航安全而主動通報非故意的一些失誤後，卻面臨諸如被送去「培訓」等的懲罰，飛行員在受訓期間將失去原本按次支付的執飛酬勞。

海伊在電話中告訴路透：「我們確切知道，飛行員曾發聲，卻因此受到處罰。」中東航空反駁IFALPA的指控「毫無根據」，並表示培訓任務的安排符合監管要求，「不應被誤解為紀律處分或報復措施」。

出於對安全的擔憂，機師團體聯繫天合聯盟（SkyTeam Alliance）的航空公司，希望提高對相關問題的關注。該聯盟成員包括中東航空、法國航空（Air France）和達美航空（Delta Air Lines）等。

另外，IFALPA表示，他們也對中東航空向黎巴嫩民航局負責航空安全的工作人員支付報酬表示擔憂。

路透查閱一份去年11月的中東航空內部財務援助電子表格顯示，數十名黎巴嫩民航局員工收到來自該航空公司的款項，其中包括3名航空安全工作人員。

中東航空公司解釋，該公司的支持並未影響黎巴嫩民航局的「獨立性、權威性或監督職責」，稽核人員和民航局的領導階層均未領到報酬。