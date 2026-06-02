我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

油價跌至一個月來最低點？今日5件事

俄羅斯以克里米亞主權抗辯 芬蘭法院斥缺乏現實基礎

中央社赫爾辛基2日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

俄羅斯在芬蘭法庭上拋出荒謬論點，聲稱若芬蘭法院執行國際海牙法庭裁決，等同「芬蘭承認克里米亞為俄羅斯的一部分」。赫爾辛基地方法院嚴斥此說法「缺乏現實基礎」，要求俄羅斯賠償烏克蘭國家石油天然氣公司逾40億歐元（約46.5億美元），以彌補克里米亞資產遭沒收的損失。

赫爾辛基地方法院今年3月作出上述裁定，芬蘭國家廣播公司（Yle）近日披露細節。若上訴法院維持原判強制執行該裁決，芬蘭可能成為歐洲最早實際將遭扣押俄羅斯國有資產，轉作烏克蘭求償用途的國家，對未來歐洲各國處理俄羅斯海外資產具有指標意義。

據報導，執法部門目前已扣押俄羅斯數十處國家資產，包含位於赫爾辛基的俄羅斯科學與文化中心等，總估值至少4000萬歐元（約4650萬美元）。自2024年秋季起，芬蘭當局便積極凍結資產，以防俄方轉移財產。然而，俄羅斯對此提起上訴，高等法院尚未定讞，故相關資產暫時無法實質拍賣變現。

這場訴訟根源，可追溯至2014年克里米亞（Crimea）遭俄羅斯武力併吞的歷史事件。當時烏克蘭國家石油天然氣公司（Naftogaz），位於當地的基礎設施與營運資產，遭俄方無償國有化。

負責審理國家與企業投資爭端的設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration），經過多年審查，在2023年做出關鍵裁決，要求俄羅斯必須連本帶利，賠償該公司超過40億歐元。

然而，仲裁法院本身沒有執行力，烏克蘭國家石油天然氣公司若要實際取得賠償，必須逐一向俄羅斯持有資產的國家，如英國、法國、奧地利及美國，在當地法院申請強制執行。

芬蘭因境內擁有俄羅斯國有不動產，成為全球第一個將扣押付諸行動的國家。赫爾辛基地方法院今年3月裁定，確認芬蘭須依公約義務，將扣押的俄國資產移交給烏克蘭國家石油天然氣公司。

為拖延法律進程，俄羅斯曾要求芬蘭法院延後審理，等待海牙撤銷訴訟的結果。地方法院堅決駁回此請求，明確指出海牙程序將耗時數年，若刻意延宕，會對申請人造成難以彌補的不合理損害。俄方意圖以主權論述干擾司法，反遭法院以嚴厲措辭直接打臉。

芬蘭刑事與訴訟法學者馬蒂·托爾瓦寧（Matti Tolvanen）接受Yle採訪時坦言，「若高等法院最終維持原判，扣押資產與變現收益將依正常程序，直接用於償付烏克蘭公司的求償。」他進一步分析，這將顯示芬蘭司法體系嚴格遵守國際公約，一切依法處理照章辦事。

俄羅斯 克里米亞 烏克蘭

上一則

韓國地方選舉將登場 觀察重點首爾、大邱選區

下一則

川普稱美國與伊朗對話「持續」進行 否認談判暫停

延伸閱讀

無人機闖入領空墜毀釀2傷 羅馬尼亞召見俄大使抗議

無人機闖入領空墜毀釀2傷 羅馬尼亞召見俄大使抗議
俄5月發射8150架無人機 襲烏創高 澤倫斯基向美喊話

俄5月發射8150架無人機 襲烏創高 澤倫斯基向美喊話
歐洲升級對俄制裁 法英聯手扣押油輪 俄反應曝光

歐洲升級對俄制裁 法英聯手扣押油輪 俄反應曝光
俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

熱門新聞

美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼