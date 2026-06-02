日小猴Panchi君減少抱玩偶人氣依舊 狂吸逾26萬美元捐款

日本千葉市川市動植物園因Panchi君（圖）聲名大噪。（路透資料照片）

日本 千葉縣市川市動植物園的日本獼猴Panchi君（パンチ）因經常抱著紅毛猩猩玩偶現身，可愛模樣在社群媒體爆紅，吸引大批民眾捐款支持。市川市表示，截至5月24日，來自海內外捐款已累計約4300萬日圓（約26.8萬美元），決定將募款活動延長至12月底。

每日新聞報導，市川市3月推出「#加油Panchi支持者指南」說明捐款方式後，支持聲浪持續擴大，連海外粉絲也加入捐款行列。尤其5月17日發生外籍男子闖入猴山事件，引發社會大眾關注，更是短短一週內就湧入約400萬日圓捐款。

市府表示，由於許多民眾希望持續開放捐款，因此決定把原定5月底截止的募款期限延長至年底。募集到的資金將用於改善動物生活環境，以及園區設施維護等。

此外，市川市也將在6月提出的追加預算案中，編列7000萬日圓用於改善猴山環境，包括增設遮陽設備與土坡活動區、在後場安裝冷氣並擴大工作人員休息空間，以及改善清掃用供水設施等，部分工程經費將由捐款支應。

不過，園方透露，最近Panchi君抱著「媽媽替代品」紅毛猩猩玩偶亮相的次數已減少到約每週一次。

園方表示，雖然許多遊客都希望能幸運目睹牠抱著玩偶的可愛模樣，但玩偶其實是Panchi君失去母親後的情感寄託，「牠抱著玩偶代表內心仍感到不安，我們希望牠能盡快不再依賴玩偶。」

園方也於5月31日公布Panchi君活潑好動、攀著繩索四處玩耍的影片，表示「尤其到了傍晚，活潑到連想要觀察牠都很困難，因為牠一直不停跑來跑去」，言談間透露出對Panchi君的無奈與寵愛。

貼文也吸引大批網友留言，「感覺長大好多了呢」、「飼育員真的好會拍Panchi君」、「看到牠玩得這麼開心，感覺好療癒。」

Panchi君因幼時被母猴棄養，由人工哺育長大，平時總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶行動，還依偎在玩偶上睡覺，彷彿那就是牠的媽媽，畫面既可愛又讓人不捨，經媒體曝光後爆紅，成為動物園明星，吸引海外遊客來到市川市動植物園。