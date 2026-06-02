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伊波拉恐遭低估 無國界醫生：採檢數周等無結果

中央社台北2日電
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經歷COVID-19，多數人知道及早發現病例重要性，但在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，許多疑似患者接受採檢，數周仍拿不到結果，無國界醫生提醒，外界恐低估這波疫情嚴重性。

世界衛生組織（WHO）於5月17日宣布，剛果民主共和國、烏干達爆發伊波拉疫情，構成國際關注公共衛生緊急事件。據無國界醫生資料，截至5月28日，剛果民主共和國伊圖里省、北基伍省及南基伍省已正式通報125例確診病例、906例疑似病例及223例死亡病例。目前仍無法準確掌握疫情真實規模。

無國界醫生（台灣）今天舉行「超越疫情：伊波拉疾病應對的真實面貌」線上分享會，無國界醫生區域專案總監彭捷珊（Jessa Pontevedra）認為，這次伊波拉疫情爆發初期的規模，以及這個規模所代表的意義和後續影響，是被低估的。

彭捷珊指出，當地在5月15日正式宣布伊波拉疫情，實際上已出現數百名疑似病例，顯示疫情一開始就處於相當大的規模。當疫情是從如此龐大基數開始發展，往往意味疫情可能仍處於擴散階段，高峰尚未真正到來。

不僅彭捷珊認為許多人尚未充分理解這次疫情起始規模所帶來的風險，以及後續防疫工作可能面臨的壓力。無國界醫生剛果民主共和國緊急專案經理翠絲．紐波特（Trish Newport）也提出類似看法，她說，目前前往伊波拉治療中心的人，大多是自行辨識風險後主動就醫。

紐波特說明，許多人是家中已出現死亡案例，因此他們知道自己極有可能感染伊波拉。基於這樣的情況，即使目前缺乏足夠檢測能力，仍有理由推測許多疑似病例實際上確實感染伊波拉病毒。

紐波特指出，當地檢測能力不足也是被低估的問題之一。目前最大挑戰是根本無法即時取得檢驗結果，現階段並無可用的快速診斷工具，所有檢體都必須送往實驗室檢驗，在檢測量能與快速應變機制不足的情況下，疑似病例幾乎無法獲得即時診斷。

紐波特提到，有些人在疫情正式宣布後不久便已接受採檢，例如5月16日、17日接受檢測的個案，但直到現在仍未收到檢驗結果。根據剛收到的最新資料，隔離區內所有疑似病例中，僅有1人獲得確診，其餘病例仍在等待檢驗結果，這些情況充分反映現場面臨的實際困境。

紐波特強調，這也是相關單位持續呼籲增加研發投資的重要原因之一。唯有加速診斷技術與檢測工具的研發，才能在未來疫情發生時更快辨識病例、提高應變效率，避免重演類似困境。

值得注意的還有「防疫資金削減」問題，紐波特指出，目前疫情仍處初期階段，資金削減影響可能還需幾周才會顯現，可確定的是資金縮減已衝擊整體人道工作，勢必進一步影響疫情防控，即使尚無法全面評估影響，不代表不需要更多投入，關鍵在「負責任的資金運用」。

無國界醫生（台灣）表示，面對伊波拉疫情，需要投入更多資金並擴大醫療量能。為了能在危機發生時迅速展開行動，無國界醫生也設有緊急基金，專門支援伊波拉疫情等突發人道危機的應變工作。

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