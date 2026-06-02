我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／路上可能遇球星：堪薩斯城觀賽指南

維州5死數十人傷大車禍 聯邦機構向紐約州發出傳票

日本熊害再擴大 福島4傷、秋田山區現1具遺體

中央社東京2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本近期多地熊害頻傳，福島市的工廠及附近住宅，2日上午有4人遭熊攻擊受傷送醫。圖...
日本近期多地熊害頻傳，福島市的工廠及附近住宅，2日上午有4人遭熊攻擊受傷送醫。圖為福島一隻熊在的一間辦公室走來走去。(美聯社)

日本近期多地熊害頻傳，福島市的工廠及附近住宅，今天上午有4人遭熊攻擊受傷送醫；同一時間，警方在秋田市郊外山區尋獲一具女性遺體，研判死者可能是遭熊襲擊。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，今天上午6時30分左右，福島市笹木野地區一間鑄造公司工廠有人報案，稱「員工被熊咬傷」。

據警方了解，熊先在鑄造公司工廠內襲擊2人，隨後又在附近的住宅區及一間電子儀器製造販賣公司攻擊另外2人。

警方及消防單位表示，至今已有4人受傷並送醫，傷者有男有女，均有意識；附近2所國中與小學已臨時停課。

警消也表示，熊似乎仍停留在遇襲公司的用地內，尚未被捕獲，當局持續戒備，同時呼籲民眾不要靠近現場。

事發位置在JR福島站西北方約3公里處，同時也在福島市JR奧羽本線笹木野站附近，是當地多數公司與住宅聚集的地區。警方指出，自上週以來至昨天晚間，該地區周邊已經多次傳出有人目擊熊出沒。

日本環境省統計，今年1月至4月，因熊受傷的人數已達8人。岩手大學野生動物管理學副教授山內貴義表示，「目前正值熊的繁殖季，熊隻活動較為頻繁，盛岡市或仙台市區也有熊出沒。熊有可能為了找藏身處而進入民宅，籲請附近居民務必關好門窗，防止熊闖入。」

除了福島市，秋田市今天也傳出疑似熊害案例。

今天上午7時20分左右，秋田市河邊和田地區一名73歲女性的家屬報案表示，「她可能被熊攻擊」。

警方趕抵現場後，在女性住家附近的山林中發現了該名女性的遺體。附近有人目擊一隻約1公尺長的熊，秋田縣警方研判有遭熊襲擊的可能性，正在進一步調查。

根據秋田縣警方等單位表示，這名女性獨居，研判遭襲當下正在割草。有人在她住宅附近，發現一把鐮刀及沾有血跡的毛巾。

附近從今晨起就有人目擊熊現蹤，當地獵友會則表示，在上午9時40分左右，獵殺了一頭熊。事發地點距離秋田市立河邊國小以南約100公尺。

警方根據現場情況認為，這名女性可能是因被熊攻擊致死，正在進一步調查。

日本福島製鋼所提供的監視器畫面顯示，2日在福島一隻熊（右）在其廠區內追逐一名行人...
日本福島製鋼所提供的監視器畫面顯示，2日在福島一隻熊（右）在其廠區內追逐一名行人（右二）。(美聯社)

日本

上一則

今夏聖嬰現象發生機率達8成 聯合國籲當心極端天氣

下一則

伊波拉恐遭低估 無國界醫生：採檢數周等無結果

延伸閱讀

受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

瀋陽動物園「假熊」比真熊火：掃地、騎車、幫遊客抱娃

瀋陽動物園「假熊」比真熊火：掃地、騎車、幫遊客抱娃
愛阿華州家暴連環槍擊案六死 嫌犯飲彈

愛阿華州家暴連環槍擊案六死 嫌犯飲彈
上海日料店2日人遭砍傷 目擊者：人生最恐怖瞬間

上海日料店2日人遭砍傷 目擊者：人生最恐怖瞬間

熱門新聞

美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利