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肯亞擬允美國設伊波拉隔離設施 民眾抗議遭開槍釀2死

中央社奈洛比2日綜合外電報導
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美國計劃在肯亞萊基皮亞空軍基地設立伊波拉病毒（Ebola）隔離設施，2日在當地引...
美國計劃在肯亞萊基皮亞空軍基地設立伊波拉病毒（Ebola）隔離設施，2日在當地引發抗議。(路透)

美國計劃在肯亞設立伊波拉病毒（Ebola）隔離設施，在當地引發抗議，路透今天獲悉，肯亞中部有2人在抗議期間喪命。肯亞總統魯托則反駁該設施會危及民眾安全的說法。

路透報導，抗議活動主辦人瓦霍姆（Patrick Wahome）表示，警方昨天在南紐基鎮（Nanyuki）向數百名示威者開火後，有兩人死於槍傷。當地空軍基地預計將做為隔離設施的所在地。

維安消息人士也說有兩人死亡，但未說明死因。

警方發言人穆奇里（Michael Muchiri）則表示，他對這起死亡事件並不知情。

根據規劃，該設施將設置50張病床，用以接收曾在剛果民主共和國或烏干達暴露於伊波拉病毒風險之中的美國人。

許多肯亞人對此感到憤怒，指控美方把照護患者的公共衛生風險轉嫁給肯亞。

為回應法律倡議團體提出的訴訟，肯亞法院上週暫時中止該計畫。但一名美國官員和多個外交消息人士透露，儘管肯亞法院下達禁令，美軍飛機近幾天仍持續運入人員及設備。

美國國務院未立即回應置評請求。

魯托昨晚首度回應這項議題時表示，該設施屬於全國整體防疫計畫的一環，也是與美國長期衛生合作的一部分。

他在肯亞北部告訴記者：「設於萊基皮亞空軍基地（Laikipia Air Base）的設施，與肯亞全國各地的其他設施並無不同。」

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