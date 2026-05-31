德訪台議員威爾許：北京先學會自由選舉再來談統一

德國國會議員威爾許。(路透)

德國 國會議員威爾許訪台期間接受德媒越洋訪問，回應中方以德國統一經驗類比兩岸統一時表示，當年德國統一是建立在雙方人民共同意願及民主程序基礎上，若希望援引德國經驗作為統一論據，「北京應先學會自由選舉」。

德國國會跨黨派友台小組近日訪台，訪團成員之一的威爾許（Klaus-Peter Willsch）為德國現執政黨30年資歷的資深國會議員，曾任15年國會友台小組主席。

他在去年卸任友台小組主席後接受中央社採訪時表示，只要仍在國會任職，就會繼續是友台小組的一員，努力推動台灣成為國際社會中的平等夥伴。

威爾許5月訪台期間接受德國數位產經媒體「The Pioneer」Podcast節目訪問，談及台灣對德國與國際的重要性。

訪談中，主持人提及中方過去曾表示，「德國人應該理解統一這件事，因為德國自己也經歷過統一」，威爾許對此回應，德國統一能夠實現，是因為雙方人民都願意接受統一，並透過民主程序作出決定。

他說，如果要援引德國統一作為範例，「北京首先必須學會自由選舉」，而對於一個共產黨一黨專政國家而言，這是難以想像的事情。

對於中國政府不滿德國國會議員訪台，威爾許表示，北京方面如同過去一樣提出抗議，但德方認為國會交流屬於自身事務，「德國國會成員決定要見誰、與誰交流，第三方無權干涉」。

談及台灣在全球供應鏈中的地位，威爾許說明，台灣半導體產業處於全球最先進水準，這項技術優勢是台灣重要的競爭力，也是台積電在全球產業鏈中難以被取代的原因。

他並表示，半導體是台灣的「數位保護盾」，只要世界各國持續依賴來自台灣的高效能晶片，就會有足夠力量支持台灣。

此外，威爾許也提到，台灣海峽對全球貿易的重要性至少不亞於荷莫茲海峽，甚至可能更重要，對高度依賴國際貿易的德國而言，台海局勢穩定攸關經濟利益，若中國對台動武，德國將付出慘痛經濟代價。

威爾許認為，相較於討論衝突發生後的代價，更重要的是思考如何防止衝突發生。他表示，德國立場十分明確，反對以軍事力量改變台海現狀；當前德國和歐洲都在強化自身供應鏈，抵禦台海衝突風險。

The Pioneer為德國新興數位政經媒體，由德國知名媒體人、重量級產經媒體商報（Handelsblatt）前總編輯史坦加特（Gabor Steingart）創立，在柏林政商界具影響力。