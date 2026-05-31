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馬爾他國會大選 執政工黨宣布奪創紀錄4連勝

中央社馬爾他首都瓦勒他31日綜合外電報導
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馬爾他總理阿貝拉（中）領導工黨，在國會選舉取得大勝。（路透）
馬爾他總理阿貝拉（中）領導工黨，在國會選舉取得大勝。（路透）

馬爾他總理阿貝拉（Robert Abela）今天宣布，他所領導的工黨（Labour Party）打破紀錄，連續4次贏得國會大選。

路透報導，阿貝拉告訴記者：「基於我們為全體人民提出的計畫，這是所有人的勝利。」他並稱選舉結果顯示工黨「贏得堅定的民意授權」。

他呼籲：「讓我們維持國家團結的精神，一起推動國家向前邁進。」

追蹤計票程序的記者表示，工黨成功拿下國會多數席次，但優勢跟2022年相比似乎縮小，當年工黨贏得55%的選票。

反對黨國民黨（Nationalist Party）秘書長包奈羅（Charles Bonello）接受國家電視台TVM採訪時承認敗選，但表示國民黨已成功縮小工黨的多數優勢。

這次選舉於昨天舉行，投票率87.4%，略高於2022年舉行的上次大選。

工黨這次競選主打經濟強勁、執政經驗與可信度；國民黨則主張，儘管這個歐盟最小成員國的經濟持續成長，人民生活品質卻下滑。

阿貝拉於2020年接替慕斯凱特（Joseph Muscat）成為工黨黨魁。他預計明天上午宣誓就職。

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