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韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄

中央社首爾30日專電
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地方選舉事前投票於今天結束，2天的投票率已累積23.51%，創下地方選舉史上最高...
地方選舉事前投票於今天結束，2天的投票率已累積23.51%，創下地方選舉史上最高事前投票率紀錄。(歐新社)

韓國地方選舉將在6月3日正式登場，在此之前，一連2天的地方選舉事前投票於今天結束，2天的投票率已累積23.51%，創下地方選舉史上最高事前投票率紀錄。

韓國的事前投票制度從2012年建立，並於2013年國會補選首次使用，主要是為了提高投票率，讓選舉當天有事無法投票的選民可以先行投票。

不論戶籍所在地為何，這2天選民都可在全國3571處事前投票所中的任何一處投票。戶籍設於投票所所在地區的選民，只須領取選票、圈選後直接投入票箱；戶籍不在當地的選民，則會同時領取選票及回郵信封，完成圈選後將選票放入信封封口，再投入票箱。

昨天事前投票首日投票率累積11.6%，創下歷屆地方選舉事前投票首日最高紀錄。

根據韓聯社今天報導，2天的事前投票結束之後，自昨天上午6時統計至今天下午6時，在全體4464萬9908名選民當中，共有1049萬8411人參與投票。這也創下歷來地方選舉最高紀錄，之前紀錄為2022年第8屆地方選舉的事前投票率20.62%。

不過報導指出，自事前投票制度導入以來，所有選舉中最高的事前投票率紀錄，仍是2022年第20屆總統大選的36.93%。

以這2天事前投票累積數據來看，在全國17個市、道中，投票率最高的是全羅南道、達38.95%，之後依序為全羅北道35.05%、光州27.83%、世宗27.67%；投票率最低的則是大邱18.65%，之後依序為京畿道20.96%、釜山21.29%、仁川21.62%。首爾的投票率則為23.84%。

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