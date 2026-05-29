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美伊達協議？川普重申「必須…」伊朗：47年前就說再見了

中央社華盛頓29日綜合外電報導
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美伊協議各說各話。（路透）
美伊協議各說各話。（路透）

美國總統川普今天指出，他即將就可能與伊朗達成的協議做出決定，不過德黑蘭方面堅稱，終結中東戰爭一事「尚未達成最終協議」。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）今天的報導反駁川普對協議內容幾項關鍵說法，並引述知情人士稱其言論是「真相與謊言的交織」。

美國消息人士之前告訴法新社，經過數週斷斷續續的談判後，這項旨在結束席捲中東、重創全球經濟衝突的協議，目前只差川普正式批准。

紐約時報」報導，川普今天在白宮戰情室召開兩小時會議，但並未就任何新的伊朗協議做出決定。

川普稍早在社群媒體發文宣布這場會議，並重申他長期以來的要求，包括伊朗必須承諾永遠不擁有核武，並開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道。

不過，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）向國營媒體表示，伊朗伊斯蘭共和國「47年前就已經和『必須』這種語言說再見了」。

他還說：「關於此事的理解…雙方仍在交換訊息，但目前尚未達成最終協議。」

川普在貼文中表示，伊朗將清除荷莫茲海峽的水雷，並終止對水道封鎖且「不收取通行費」，同時美國也會解除對伊朗港口的封鎖。

他還表示，兩國將協調移除並銷毀伊朗的濃縮鈾，並強調「在另行通知之前，不會有任何資金交換」。

然而法斯通訊社引述消息人士指出，德黑蘭要求「立即解凍120億美元遭凍結的伊朗資產」，並稱「在這筆款項支付前，伊朗不會進入下一階段談判」。

至於重新開放荷莫茲海峽並免收通行費，消息人士說，「協議文本中根本沒有這項條款」，而有關銷毀伊朗核材料的說法「根本毫無根據」。

貝卡伊也向伊朗國營電視台表示，目前「沒有任何」關於伊朗核計畫的談判正在進行。

德黑蘭居民阿里（Ali）向法新社表示，無論協議內容為何，未來可能仍會有更多衝突。

這名49歲男子說：「雙方說法都像是在安撫各自支持者。現在很難知道誰說的才是真的。」

紐約時報 川普 伊朗

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