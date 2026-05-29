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越共總書記蘇林指全球不確定性高 籲對話加強國際法

中央社新加坡29日專電
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越南國家主席蘇林（To Lam）29日在2026年香格里拉對話上發表演說。(歐新...
越南國家主席蘇林（To Lam）29日在2026年香格里拉對話上發表演說。(歐新社)

亞洲安全論壇「香格里拉對話」今天在新加坡登場，越共中央總書記兼國家主席蘇林表示，世界面臨多重不確定性，各國依存加深，同時越易感受到壓力；他並呼籲加強國際法、推動對話。

2026年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）今天至31日在新加坡舉行。越南國家主席蘇林（To Lam）晚間發表主題演說。

這場亞太重要安全論壇受到全球各大媒體矚目，中央社等國際媒體到場採訪。會議期間大批國防事務領袖到場，新加坡警方在場外道路管制，場內安檢程序也相當嚴格。

繼出訪北京不到一個月，蘇林日前飛往印度會見總理莫迪（Narendra Modi），聚焦國防與軍購，並宣布加入「印太海洋倡議」因應南海挑戰。許多分析指出，此舉顯示河內避免把目光只看向中國，持續努力平衡與各國關係。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）28日也在曼谷迎接蘇林到訪。這是蘇林就任越南領導人後，首次出訪東協國家，兩人舉行會議後也表示將雙邊關係深化「全面戰略夥伴關係」。

蘇林今晚指出，現在世界面臨多重風險與不確定性，世界變得更緊密、卻也更脆弱；科技越先進、卻更容易受到濫用；各國彼此依存加深，同時越容易感受到壓力。

他表示，儘管所有國家持續談論和平、穩定與合作，當前的環境卻充斥日益加深的不信任、分裂與失控競爭，因此各界迫切需要共同打造願景，這是守護和平、信任發展的基礎，並呼籲各界加強國際法、建立具包容性與永續性，以推動對話與透明化。

此外，美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）明天上午將發表演說，這次參加香格里拉對話的時間點，就在中國國家主席習近平與美國總統川普在北京舉行峰會之後，以及台灣議題受到討論之際。

赫塞斯去年參與香格里拉對話時指出，美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，若中共企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果，並稱美國隨時做好準備和任何國家挺身維護和平。

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