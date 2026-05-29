蒙娜麗莎病得不輕？高血脂、面癱…醫生「遠距離會診」

「蒙娜麗莎」神秘的微笑，大概是藝術史上被研究與分析最多的表情之一。（路透）

據DailyArt雜誌報導，這位神秘女子數百年來始終引發人們無盡的好奇。原因不僅在於畫作的構圖與背景、達文西（Leonardo da Vinci，又譯達芬奇）高超的「暈塗法（sfumato）」技法，也包括畫中女子本人的真實身分。

雖然學界至今仍存在爭議，但目前普遍認為，她就是麗莎・瑪麗亞・蓋拉爾迪尼（Lisa Maria Gherardini）佛羅倫斯絲綢商人法蘭切斯科・德爾・喬孔多（Francesco del Giocondo）的妻子。

在當時的重要女性稱謂中，人們常以「Monna」稱呼女性。這個詞是「Madonna」的縮寫，也融合了「mia donna（我的女士）」之意。因此，義大利 人稱她為「Monna Lisa」，而後逐漸演變成世界熟知的「Mona Lisa」。

她丈夫的姓氏，也成了這幅名畫另一個名稱的來源：在義大利，這幅作品被稱為「La Gioconda」；在法國，則稱為「La Joconde」。

達文西於1503年留下的筆記，進一步證實麗莎・蓋拉爾迪尼正是這幅肖像畫的模特兒。而1503年，也正是「蒙娜麗莎」開始創作的年份。一般認為，委託作畫的原因，很可能是為了慶祝夫妻倆第三個兒子的誕生。

然而，「蒙娜麗莎」之所以如此迷人，還有另一個原因，也是本文接下來將探討的主題：數十年來，醫學界始終熱衷於替這幅傑作進行各種「診斷」。

「蒙娜麗莎」神秘的微笑，大概是藝術史上被研究與分析最多的表情之一。

部分醫學研究者認為，那抹微笑可能來自臉部肌肉的不對稱收縮，而其原因則可能是顏面神經麻痺，也就是俗稱的「貝爾氏麻痺（Bell’s palsy）」所留下的後遺症。

貝爾氏麻痺是由第七對腦神經，顏面神經發炎所造成的疾病。顏面神經負責控制大部分表情肌肉，而人體左右各有一條顏面神經；當其中一側受損時，半邊臉便無法正常活動。

多數患者最終都能逐漸康復，神經也會重新生長。然而，神經再生往往並不完美，因此可能出現不同肌肉異常同步收縮的情況，導致表情略顯不自然。有人甚至認為，達文西的「暈塗法」正巧妙地捕捉了這種病後特徵。

更耐人尋味的是，孕婦罹患貝爾氏麻痺的機率，確實高於一般女性。而如前所述，麗莎可能在作畫前不久才剛生下第三個孩子。因此，部分醫學文獻甚至將孕婦出現的顏面神經麻痺稱為「蒙娜麗莎症候群」。

另一種較不浪漫的推測則認為，她可能缺少門牙。畫中下唇下方的一道痕跡，被解讀為曾經受傷的疤痕，而這場創傷或許也造成牙齒脫落。這或許能解釋她為何始終閉口微笑，彷彿刻意隱藏牙齒。

除此之外，還有人提出更加奇特的假說，認為她的表情可能與聽力障礙、酗酒、氣喘、呼吸疾病，甚至磨牙症有關。

「蒙娜麗莎」的膚色明顯偏黃，而近年的紅外線研究顯示，這種特徵並非顏料氧化造成，而是畫作原本就刻意呈現的效果。

此外，在她左眼上眼瞼附近，還能看見一塊不規則的黃色病灶。部分醫師認為，那可能是「黃斑瘤（xanthelasma）」一種由膽固醇沉積所形成的黃色斑塊，通常出現在眼瞼周圍。

她的頭髮看起來較為稀薄，而頭上的黑色面紗，也無法掩蓋寬廣的額頭與後退的髮際線。同時，她幾乎沒有眉毛與睫毛。

若仔細觀察，還會發現她的頸部似乎略顯腫大，而右手手背也帶有些微浮腫感。

早在1959年，便有醫師提出：這些特徵其實可能只是懷孕與荷爾蒙變化造成的結果，因此「蒙娜麗莎」中的女子，其實是健康正常的。

然而近年來，黃斑瘤、偏黃膚色，以及被解讀為脂肪瘤（lipoma）的手部腫脹，則讓部分學者懷疑她患有「高血脂症（hyperlipidemia）」也就是血液中的脂肪含量異常偏高。

高血脂會增加心血管疾病與早逝風險；若屬家族性高血脂，更可能在年輕時便發病。甚至有醫師推測，蒙娜麗莎可能於37歲時便去世。這些線索拼湊起來，使高血脂的診斷看似頗具說服力。

不過，近年又有專家提出更完整的解釋：麗莎可能患有「甲狀腺功能低下（hypothyroidism）」。

甲狀腺功能低下可能造成皮膚泛黃、頭髮變細，以及眉毛與睫毛脫落。而她略顯腫脹的頸部，則可能是「甲狀腺腫（goiter）」甲狀腺為了分泌更多荷爾蒙而出現的腫大現象。

甲狀腺低下患者通常容易怕冷，而畫中的女子正披著毯子。在病情較嚴重時，甲狀腺低下還可能引發繼發性高血脂，進一步解釋黃斑瘤與脂肪瘤等特徵。

後續研究甚至推測，她的甲狀腺問題可能與「產後甲狀腺炎（postpartum thyroiditis）」有關，這是一種與懷孕相關的甲狀腺發炎疾病。

另一種較罕見的推測，是她可能患有「硬皮症（scleroderma）」。

這是一種風濕免疫疾病，其特徵是皮膚逐漸變厚、變硬，並可能限制臉部表情活動。硬皮症常見於女性患者，也經常伴隨掉髮與眉毛脫落。因此，甚至有人猜測：麗莎的頭髮是否其實是假髮？

也有人將畫中的特徵與「妥瑞氏症（Gilles de la Tourette syndrome）」聯繫起來。此疾病可能導致不自主抽動，包括嘴部周圍肌肉的持續收縮，甚至出現「拔毛症（trichotillomania）」患者會產生強烈衝動，反覆拔除自己的毛髮。

還有更罕見的理論認為，她可能罹患影響全身結締組織的遺傳疾病：「艾勒斯－當洛斯症候群（Ehlers-Danlos syndrome）」。

這種疾病的一種典型外觀被稱為「聖母面容（Madonna facies）」，而「蒙娜麗莎」中的女子，似乎恰好具備這類特徵。患者皮膚蒼白、薄而富有彈性，雖然容易被拉伸，但做表情時卻不易產生皺紋。

因此，臉部常呈現近乎靜止的狀態。再加上慢性疼痛與下顎半脫位等問題，表情便會顯得更加僵硬。

此外，前文提及的磨牙症也可能與此有關。患者亦常出現眼球運動協調異常，而「蒙娜麗莎」的雙眼似乎無法完全聚焦，視線方向也與頭部角度略有不一致。

這種疾病還常伴隨頭髮與指甲異常，而甲狀腺功能低下，也是不少患者會出現的共病。

還有部分醫師試圖將她疑似的高血脂，與特殊肝病「原發性膽汁性膽管炎（Primary Biliary Cholangitis）」聯繫起來，並進一步推測甲狀腺異常與肝臟疾病之間的關聯，因為這些問題都可能導致皮膚泛黃。

眼科醫師則聚焦於她的雙眼，認為她可能患有罕見的發炎性疾病「福克斯異色性虹彩睫狀體炎（Fuchs’Heterochromic Iridocyclitis）」。

另一方面，神經科醫師則從她雙手的姿勢尋找線索：其中一隻手似乎輕壓著另一隻手臂，彷彿試圖掩飾帕金森氏症造成的顫抖。

探索至今，唯一能確定的結論或許只有一個：「蒙娜麗莎」可能患有許多疾病，也可能完全沒有任何疾病。

然而，在這片曖昧與不確定之中，所有人似乎都同意同一件事：達文西最著名的畫作，至今依然從無數角度深深吸引著我們。