伊朗外交部：仍在與美溝通 尚未達成最終共識

川普說，荷莫茲海峽不歸任何人管轄。（路透）

伊朗 外交部發言人巴加埃29日晚發表聲明說，伊朗與美國之間的信息交流仍在繼續，但尚未達成最終共識。

聲明說，要看美方「是會真正履行承諾，還是僅僅作秀」。美方如果真的履行承諾，那就意味著要停止幾周前開始的非法活動。美方所謂「海上封鎖」從一開始就是非法行為，既違反停火協議，也阻礙國際航行自由。

聲明提及荷莫茲海峽 ，強調伊朗和阿曼作為沿岸國的管理責任。「我們面臨著一個不容忽視的特殊情況。伊朗和阿曼作為兩個負責任的國家，當然必須採取相關機制，既要保護自身作為沿岸國的利益和安全，又要向國際社會保證這一航道的航運安全。這一點毋庸置疑。」

當天早些時候，巴加埃發表聲明，強烈譴責美國對阿曼的威脅性言論，稱其「企圖勒索一個獨立的聯合國會員國」。

美國財政部長貝森特28日在社交媒體發文，警告阿曼不要協助在荷莫茲海峽徵收通行費，否則將遭到制裁。美國總統川普 27日說，荷莫茲海峽不歸任何人管轄，並警告阿曼如果「不守規矩」，就會被「炸飛」。

美東時間29日上午，川普在社交媒體發文，重申美國對伊談判立場，包括荷莫茲海峽必須立即雙向開放、免收通行費，「那些被深埋於地下」的濃縮鈾將被挖出來並銷毀，並稱「我現正前往戰情室開會，以作出最終決定」。