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歐洲不再視中國為夥伴 貿易關係進入動盪新時代

中央社香港29日綜合外電報導
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在歐盟採取行動推動貿易多元化，並考慮採取強而有力的措施，保護本土產業免受中國競爭...
在歐盟採取行動推動貿易多元化，並考慮採取強而有力的措施，保護本土產業免受中國競爭衝擊的情況下，中國企業在歐盟市場恐面臨更嚴格的審查。(路透)

隨著中國的角色，從過去歐洲所青睞的客戶，演變為世故的競爭對手，北京與布魯塞爾在貿易關係上，進入一個動盪新時代。

香港英文「南華早報」今天報導，戰略溝通公司克里布國際（Kreab International）高級顧問科普洛夫斯基（Michael Koplovsky）指出，在歐盟採取行動推動貿易多元化，並考慮採取強而有力的措施，保護本土產業免受中國競爭衝擊的情況下，中國企業在歐盟市場恐面臨更嚴格的審查。

科普洛夫斯基昨天在香港舉行的瑞銀亞洲投資論壇（UBS Asian Investment Conference）受訪時表示：「幾年前，大家普遍將中國視為合作夥伴，而且中國是歐洲商品非常重要的市場。」

「現在，歐洲人開始變得懷疑，對中國也更加提防。」

同時也在歐洲學院（College of Europe）擔任客座教授的科普洛夫斯基指出，這種觀念的轉變，部分是由於中國在太陽能、風能、電池及電動車等戰略領域的快速發展。中國企業如今在這些領域已對歐洲產業構成挑戰。

曾任美國高級外交官的科普洛夫斯基指出，目前為止，歐洲對中國態度的轉變，還沒有美國那麼明顯。

布魯塞爾傾向從「競爭」的角度來看待與北京的關係，華府則正朝向「戰略對抗」的概念靠攏。

然而他警告，這種嫌隙可能會進一步加深。他說：「我不知道歐洲會走到什麼地步，但我確實看到了這種趨勢。」

近月來，北京與布魯塞爾之間日益緊張，歐盟當局對中國企業涉嫌不公平貿易的行為發動一連串調查，並推出意在保護歐洲製造業的全面性全新監管壁壘。

本月稍早，歐盟以網路安全與依賴風險為由，禁止歐盟資助的計畫中，使用中國製造的逆變器。

與此同時，歐盟執委會對中國電商巨頭京東商城擬以22億歐元收購德國零售商Ceconomy案展開調查。根據昨天發布的官方聲明，歐盟懷疑這家中國公司可能受益於不公平的外國補貼。

科普洛夫斯基指出，歐盟之所以採取日益防禦性的姿態，是因為與美國和中國等其他大國相比，歐盟更容易受到貿易戰的影響。

在這個各國動輒將經濟相互依賴性「武器化」的時代，歐盟對貿易的依賴是一個潛在的弱點。

根據歐盟數據顯示，2024年歐盟商品和服務貿易額相當於歐盟國內生產毛額（GDP）的21.4%，中國為18.8%，美國則為12.8%。

科普洛夫斯基在強調歐盟推動貿易多元化努力時指出：「鑑於其他主要貿易夥伴帶來，或至少是歐盟認為他們所帶來的不確定性和脆弱性，歐盟也正設法在世界各地建立貿易夥伴網絡。」

歐洲今年已和印度與澳洲簽署自由貿易協定，並與南美洲的南方共同市場（Mercosur）建立被譽為「歷史性」的夥伴關係。歐盟也正在探索加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的潛在可能。

科普洛夫斯基說：「歐洲官員告訴我，我們熟悉的二戰後貿易體系已不復存在。歐洲正逐漸意識到，它需要加強自身的貿易防禦。」

香港 歐盟

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