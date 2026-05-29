我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坐著也能減輕失智風險 研究：關鍵在是否動腦

維州大車禍…大巴撞6車 5死34傷

Temu未阻止危險商品上架？歐盟重罰2億元

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟指Temu未阻止危險商品上架，並認為其推薦演算法助長非法商品傳播，因此開罰2...
歐盟指Temu未阻止危險商品上架，並認為其推薦演算法助長非法商品傳播，因此開罰2億歐元。（路透）

大陸電商平台Temu因未阻止銷售存在安全隱患的嬰兒玩具和充電器，被歐盟處以2億歐元（約2.33億美元）罰款。歐盟委員會28日稱，調查發現Temu平台部分商品對消費者構成安全風險，且平台推薦演算法助長非法商品傳播；Temu則表示不同意歐盟決定，並認為罰款金額明顯過高。

據新加坡聯合早報引述彭博社和法新社報導，歐盟委員會28日在聲明中表示，調查包括以「神秘顧客」身分在Temu平台下單購物，結果發現平台上一些商品對消費者構成安全風險。

報導指，歐盟委員會稱，接受檢測的玩具中，有很大比例含有高濃度化學物質，且因零部件可拆卸而存在窒息風險；許多在售充電器也未能通過基本安全測試。歐盟監管機構並指，Temu的推薦演算法助長非法商品傳播。

歐盟科技事務專員維庫寧（Henna Virkkunen）在記者會上表示，「Temu顯然低估了其服務所帶來的風險。」

Temu在電郵聲明中稱，「我們不同意歐盟委員會的決定，並認為罰款金額明顯過高。」Temu表示，歐盟這次公告「涉及的是我們在2024年首次接受《數位服務法》評估時的情況，並不反映我們當前系統的實際狀態」。Temu還稱，公司此後已進一步加強風險評估、平台治理和用戶保護措施。

歐盟委員會表示，Temu目前有2個月時間提交整改方案，並須獲得歐盟委員會批准後實施。若未能滿足要求，可能面臨進一步的定期處罰。與此同時，Temu也可向法院就罰款金額提出訴訟。

報導指，這是歐盟根據《數位服務法》開出的第2份重大罰單。去年12月，歐盟指美國企業家馬斯克旗下社群平台X違反《數位服務法》，對X平台罰款1.2億歐元（約1.4億美元）。

歐盟

上一則

伊朗戰爭如何收場？諾貝爾獎得主：「這種情況」最可能

下一則

歐洲不再視中國為夥伴 貿易關係進入動盪新時代

延伸閱讀

歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張
歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足

歐盟放消息「對中更強硬」 學者提醒：北京反制工具足
短評／歐盟「晶片法案2.0」：危機應對還是保護主義新工具？

短評／歐盟「晶片法案2.0」：危機應對還是保護主義新工具？
歐盟擬升高對中貿易防線 祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業

歐盟擬升高對中貿易防線 祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02
一名觀光客2019年赴義大利多洛米堤山脈一間五星級飯店度假，因用餐時要求提供自來水遭拒，不惜打了七年官司，義大利最高法院日前最終判決她敗訴；示意圖。（圖／123RF）

在義餐廳想喝免費自來水錯了？她連打7年官司 判決出爐

2026-05-27 01:46

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了

泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了
21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟
好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽