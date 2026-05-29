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伊朗戰爭如何收場？諾貝爾獎得主：「這種情況」最可能

編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主江森認為，伊朗戰爭結局可能有四種，而美國總統川普的三大目標，包...
諾貝爾經濟學獎得主江森認為，伊朗戰爭結局可能有四種，而美國總統川普的三大目標，包括終止伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，以及避免台灣在他任內「輸給」中國，頂多只能達成其中兩項。路透

伊朗戰爭會如何收場？諾貝爾經濟學獎得主江森認為，可能的結局有四種，而美國總統川普的三大目標，包括終止伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，以及避免台灣在他任內「輸給」中國，頂多只能達成其中兩項。

2024年摘下諾貝爾經濟學獎桂冠的江森說，伊朗已握有一張之前所無的王牌——威脅荷莫茲海峽航運的能力。因此，美伊權力平衡如今朝伊朗傾斜。考量這種轉變，以及美國封鎖伊朗港口，意味結局可能有四種：中國介入調停促成和平、伊朗陷入混亂、美國撒手不管，以及維持談談打打的現狀。

江森指出，川普表明希望達成三大目標，終結伊朗核計畫、荷莫茲海峽永久重啟，而且不會淪為把台灣「輸給」中國而背負罵名的美國總統。但江森認為，川普頂多只能達成其中兩個目標。

第一種情境是，中國介入促成美伊和談，以伊朗在核計畫問題上讓步，換取基礎建設投資和停止轟炸，但北京也將尋求美方在台灣議題上做出讓步。

第二種情境是，川普進一步發動攻擊，可能選擇性攻擊伊朗陸路出口途徑，或升高衝突，摧毀橋樑、道路和建築物。這可能讓伊朗陷入無政府狀態，卻無法終結伊朗武裝派系持續以無人機威脅荷莫茲海峽、以飛彈攻擊波灣國家的情況。

第三種情境就是美國撒手不管，要求波灣國家、歐盟和其他人承擔責任。海峽可能依照伊朗與中國議定條件重開。但對美國來說，這意味著伊朗核計畫毫無進展，比白白打這場戰爭還要糟，徒然讓伊朗取得海峽實質控制權，美國卻一無所獲。

第四種是近期內最可能發生的情境：斷斷續續停火。美軍攻擊放緩時，船隻可通行荷莫茲海峽；美軍發動猛攻，伊朗就阻斷海峽航運。互惠開放和衝突降溫時，全球石油、天然氣、塑膠和化肥價格上漲壓力減輕，可能為美伊談判創造空間。久而久之，甚至可能恢復核議題談判，但在達成最終協議前，隨時可能瓦解，美國在這方面將毫無進展。

無論如何，全球公認波斯灣情勢由美國掌控的時代已告終。繼之而起的，可能是更複雜、碎片化的區域平衡。在這種狀態下，荷莫茲海峽將有條件開放，但對全球經濟的穩定性影響重大。

伊朗 諾貝爾獎 荷莫茲海峽

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