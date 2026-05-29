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法媒：中國番茄大量進入歐洲搶市 生產國自危

中央社巴黎29日專電
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義大利食品製造商「慕堤」（Mutti）出產的番茄醬。(路透)
義大利食品製造商「慕堤」（Mutti）出產的番茄醬。(路透)

法國媒體報導，中國番茄及番茄醬憑藉龐大產量和低廉價格，默默大舉進入歐洲。部分國家因擔心自家產業崩潰而削減進口量，但中國仍與一些不種番茄的歐洲國家維持生意往來。

法國新聞台（franceinfo）報導，在義大利，番茄醬堪稱一種信仰，羅馬一家餐廳的廚師每天至少需要20公斤番茄用在多道傳統菜餚上，這名廚師說：「我們的料理處處要用到番茄，像是番茄培根麵的醬汁，快速製作的新鮮番茄醬和肉丸，每道菜都有專門醬料、烹飪方法和所需的番茄品種，當然還有各自獨特的味道。義大利料理不能沒有番茄。」

然而，作為義大利料理象徵的番茄醬，曾差一點落入中國掌控。2021年，中國番茄及番茄泥大量進入歐洲市場，靠著極低價格和廉價到令人懷疑涉及剝削的勞動力，迅速在市場占據一席之地，而消費者往往被蒙在鼓裡。

那一年，義大利爆出醜聞，警方在托斯卡尼（Tuscany）地區的倉庫查獲一批番茄醬，其中1/4並非產於義大利，與標籤所示不符。2024年，英國廣播公司（BBC）調查報導又指歐洲超市部分「義大利產」番茄泥實際上可能來自中國新疆並與強迫勞動有關。

法國新聞台報導指出，為了避免相關產業崩潰，歐洲國家當時拉響警報，開始採取因應行動，業界試圖與中國劃清界線，數月內，來自中國的進口量顯著減少，在歐洲整體下滑67%，單單在義大利就下滑76%。

義大利食品製造商「慕堤」（Mutti）在生產上強調透明度及品質，每小時執行檢測，執行長佛蘭契斯柯・慕堤（Francesco Mutti）說，嚴格的生產標準有利於抵抗中國產品的攻勢。

他認為，消費者懂得分辨品質，願意多花點錢購買真正的好貨，也想知道產品從哪裡來、由誰製造。

但大量湧入歐洲的中國番茄製品已造成影響，包括在法國。

去年11月，法國消費雜誌「6000萬消費者」（60 Millions de Consommateurs）揭露，5款標示來自義大利的番茄泥中，多達4款含有可能來自中國的番茄；被指涉事的品牌均聲稱遭供應商矇騙。

中國番茄製品價格差不多是義大利產品的一半，仍持續吸引一些不產番茄的國家。

法國番茄生產商兼番茄產業協會（Sonito）主席柏納（André Bernard）表示：「在廉價產品銷售市場上，中國人找到了和義大利不同的另一途徑，就是歐洲北部的國家，例如波蘭、丹麥、荷蘭、德國，這些國家不種番茄，卻製造番茄醬或其他醬料。」

報導最後指出，由於番茄醬或其他醬料屬於加工產品，製造商不須標示原料來源，使得消費者長期對產品全貌一頭霧水。

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