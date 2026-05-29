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無人機闖入領空墜毀釀2傷 羅馬尼亞召見俄大使抗議

中央社基輔29日綜合外電報導
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羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）。美聯社
羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）。美聯社

一架俄羅斯無人機在攻擊鄰國烏克蘭時，闖入羅馬尼亞領空，墜毀在羅馬尼亞東部一棟公寓大樓，造成2人受傷。羅馬尼亞外長今天召見俄國大使表達強烈抗議。

羅馬尼亞今天召見俄國大使抗議，並警告這是起「極其嚴重事件」。

羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）在社群平台X發文寫道：「我們將正式傳達俄羅斯聯邦這種不負責任的行為，將對我們兩國的外交關係，以及歐洲對俄制裁方案的下一步，產生何種後果。」

綜合法新社與美聯社報導，羅馬尼亞外交部譴責俄無人機侵入領空嚴重違反國際法，身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的羅馬尼亞，已要求北約加速移交反無人機裝備，

國防部發表聲明指出，這架無人機闖入羅馬尼亞領空後已被雷達追蹤，之後墜毀在加拉提（Galati）一棟建築屋頂，引發火災，造成2人受輕傷，另有數人被迫疏散。

警方等相關單位已趕赴現場。加拉提位於多瑙河畔，處於摩爾多瓦與烏克蘭邊境以東。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在社群媒體發文譴責：「俄羅斯在入侵烏克蘭的戰爭中，又跨越了另一條紅線。」

史塔布強調，「北約內部正就此局勢討論」，但並未透露更多細節。

歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）指出，這起事件顯示俄羅斯「又跨越了另一條紅線」。

她說，歐盟將繼續加強東部邊境的安全，並積極制定對俄國的第21輪制裁方案。

她在社群媒體發文寫道：「俄羅斯無人機入侵並襲擊羅馬尼亞一個人口稠密地區，造成平民受傷。這是在歐盟的領土上。」

法國外交部長今天也譴責俄國此舉是「不負責任的行為」。

法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天告訴「法國國際廣播電台」（France Inter），「我要譴責俄羅斯這種不負責任的行為」，他還說，該襲擊鎖定了「一個歐盟國家，同時也是北約國家」。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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