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香格里拉對話 赫塞斯會黃循財重申防務夥伴關係

中央社新加坡29日專電
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亞洲安全論壇「香格里拉對話」29日在新加坡登場，美國國防部長赫格塞斯（右）拜會新...
亞洲安全論壇「香格里拉對話」29日在新加坡登場，美國國防部長赫格塞斯（右）拜會新加坡總理黃循財（左）。（新加坡數位發展及新聞部提供）中央社

亞洲安全論壇「香格里拉對話」今天在新加坡登場，美國國防部長赫塞斯拜會新加坡總理黃循財，雙方重申新加坡與美國互利且長久的雙邊防務夥伴關係。外媒先前指出，亞洲國家將關注赫塞斯，希望從中一窺川普政府的亞洲策略。

2026年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）今天至31日在新加坡舉行。越南國家主席蘇林（To Lam）晚間將發表主題演說，而美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）這次參加香格里拉對話的時間點，就在中國國家主席習近平與美國總統川普在北京舉行峰會之後，以及台灣議題受到討論之際，備受關注。

根據新加坡國防部今天發布新聞資料，赫塞斯拜會新加坡總理黃循財，雙方提到今年適逢新加坡與美國建交60週年，並重申新加坡與美國互利且長久的雙邊防務夥伴關係。雙方就地緣政治發展及區域安全議題交換意見，並重申對區域和平、穩定與繁榮的共同承諾。

赫塞斯指出，美國將持續支持新加坡武裝部隊在美國進行訓練；黃循財則強調，新加坡長期支持美國在本區域的存在。新加坡國防部長陳振聲也會見赫塞斯， 陳振聲對美國長期支持新加坡武裝部隊在美國的訓練安排，以及部隊在技術方面所獲得的支持表示感謝。

新加坡與美國軍事往來密切，兩國在2000年簽署協議，提供樟宜海軍基地外港設施，供美軍航空母艦等大型船隻靠泊，並為美軍第七艦隊及其他過往船隻提供後勤補給和維修服務。

陳振聲去年訪美時，重申與美方緊密國防事務關係和互利的夥伴合作。美國國防安全合作署今年初發布聲明，批准向新加坡出售總值約23.16億美元的P-8A海上巡邏機及相關裝備，並指海上作戰力量有助提升新加坡應對威脅。新加坡將成為東南亞首個使用P-8A的國家。

外媒指出亞洲盟友國家預計將密切關注赫塞斯，希望從中一窺川普政府是否因身陷中東衝突、捲入與歐洲的糾紛，忽略了亞太地區的任何跡象。

赫塞斯去年參與香格里拉對話時指出，美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，若中共企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果，並說美國隨時做好準備和任何國家挺身維護共同和平。

赫塞斯 新加坡 越南

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