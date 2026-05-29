肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民 。法官派翠西亞·尼安迪(Patricia Nyaundi)下令，來自伊波拉疫區的所有人員均不得入境肯亞，臨時隔離設施必須停止運作，直到6月2日法院聽證會進一步裁定。

位於萊基皮亞空軍基地(Laikipia Air Base)的野戰醫院是由美軍建造，共有50個病床，醫療人員來自美國公共衛生局(Public Health Service)調配，原訂29日開始運作。

肯亞當局原本同意野戰醫院的成立，但遭法律倡議組織「憲法研究所」(Katiba Institute)以「嚴重且立即風險」(grave and imminent risks)為由提告。「憲法研究所」請求法院阻止伊波拉病毒進入肯亞，並要求肯亞衛生部說明對於伊波拉疫情 有何因應計畫。

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情以來，迄今已有超過1000個染疫案例，將近250個疑似死亡案例。

截至29日為止，做為東非最大經濟體的肯亞，還沒有任何伊波拉染疫案例。

華盛頓郵報29日報導，美國在肯亞成立隔離設施的消息傳出之後，除了肯亞民眾擔心跨境感染風險而紛紛抗議，肯亞萊基皮亞(Laikipia county)國會議員出面反對隔離設施成立於選區裡，川普政府還因為顯然不願意讓曝露病毒的美國公民返國接受治療，面臨更高層次的道德質疑。

川普政府資深官員28日在媒體簡報會上說，位於肯亞的野戰醫院將為染疫患者補充水份、提供呼吸支持，如果美國公民患者有進一步醫療需求，將送往歐洲地區的特殊等級醫療機構。官員說，患者送到歐洲機療機構比長途飛行回美國更安全也更快速。

英國廣播公司(BBC)報導，美軍成立臨時隔離設施消息傳出之後，肯亞規模最大的醫師工會批評肯亞政府跟美國進行「暗箱協議」(backdoor negotiations)，要求肯亞政府即刻公布與美國達成任何雙邊協議的內容。

肯亞醫師、藥師和牙醫工會(Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union)提出質疑，為何肯亞會在並非疫情爆發中心的情況下，被選擇做為隔離美國染疫患者的地點，肯亞當局犧牲國家健康安全交換外援的作法「令人不齒」。