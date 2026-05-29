美國設肯亞伊波拉隔離中心 確診將送第3國治療

肯亞機場管理局的衛生工作人員在電子熱成像掃描儀前檢查旅客的文件。（路透檔案照）

白宮 28日表示，美國將在肯亞設立一座設施，以隔離曾暴露於伊波拉（Ebola）病毒風險的美國公民。若他們出現症狀，美國不會接回國，而是送往第3國治療。

路透報導，這項策略明顯有別於以往疫情 爆發期間的做法。美國總統川普政府尋求將所有病例阻絕於境外。

世界衛生組織（WHO ）本月宣布這波疫情是邦迪布焦型（Bundibugyo）伊波拉病毒引起，尚無經核准的疫苗或療法，構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），且病例數正急遽上升。

到目前為止，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）已通報超過900起疑似病例，200多例疑似死亡。

川普政府高階官員在與媒體的電話會議上表示，這座設施位在肯亞南紐基（Nanyuki）萊基皮亞空軍基地（Laikipia Air Base），是用於安置暴露於病毒風險但尚未出現症狀的高風險美國人。

美國國務院在聲明中說，美國打算為肯亞的伊波拉防疫行動提供1350萬美元，還說國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天與肯亞總統魯托（William Ruto）通話，討論疫情狀況。

聲明說：「美國首要任務仍是力防伊波拉疫情入境，藉以保護美國人民的健康與安全。」

美方官員告訴媒體，這座設施將配備進階醫療照護資源，支援在隔離期間出現症狀的美國人直到他們被撤離。這些人接下來將轉送至第3國，而不是美國。

一名官員說：「他們接下來將被送到第3級醫療設施。美國疾病管制暨預防中心（CDC）正與國務院合作，確定這座設施或多座設施可能設置的地點。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，確診患者將被送到歐洲國家，國家名單尚待確定。

CDC上週對曾到民主剛果、烏干達或南蘇丹的人士祭出臨時旅行禁令，包括通常不受此類限制的綠卡持有人；同時也在美國3座機場對來自上述國家的美國人進行防疫篩檢。

美方官員今天表示，患者將轉送其他國家是因為這樣比較快，也是為了保護國內的美國民眾。他們否認這項決策出於政治動機。