肯亞女子學校宿舍火災 釀16死79人送醫

東非國家肯亞一所女子學校的宿舍28日凌晨發生火災，造成16名學生不幸喪生，另有79人送醫，成為該國最新一起致命校園火災。(歐新社)

東非國家肯亞一所女子學校的宿舍今天凌晨發生火災，造成16名學生不幸喪生，另有79人送醫，成為該國最新一起致命校園火災。

法新社報導，官員表示，當地時間凌晨1時前不久，納庫魯郡（Nakuru County）烏圖米希女子學院（Utumishi Girls Academy）發生火警。該校位於首都奈洛比北方約120公里。

教育部 長歐甘巴（Julius Migos Ogamba）告訴現場記者：「我們有16名罹難者，這是一起不幸的事件。」他並未公布死者年齡。

法新社記者目擊，失火宿舍窗戶破裂，牆壁被燻黑，屋頂鐵皮扭曲。

當天下午，現場醫護人員逐一確認遺體身分，並通知罹難者家屬。

一名心碎的母親馬圖拉（Leila Matura）表示，她18歲的女兒下落不明。

馬圖拉告訴法新社：「我們去醫院找她，但找不到。他們說她不在那裡，是失蹤人員之一。她是生是死，我們不知道。我很絕望。」

另一名不願具名的母親表示，她17歲的女兒在醫院接受治療，「她從窗戶跳下去，兩條腿都摔斷了，感謝神，她很堅強，這是每個母親的噩夢」。

這所學校與國家警察局（National Police Service）有關，學生多為警員子女。

一名自稱佛瑞德（Fred）的消防員向法新社表示：「我們趕到時火勢還很猛烈，規模很大…因為裡面有很多床墊，大約花了45分鐘才將火勢撲滅。」

在肯亞，寄宿學校很常見，該國曾發生多起嚴重校園火災。