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民主剛果伊波拉疫情蔓延 譚德塞赴前線視察

中央社日內瓦28日綜合外電報導
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世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。(歐新社)
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。(歐新社)

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示他正前往剛果民主共和國，將支援世衛團隊和醫護人員對抗伊波拉（Ebola）病毒疫情，並確信他們能戰勝這個致命的病毒。

法新社報導，截至24日為止的最新資料顯示，剛果民主共和國（民主剛果，DR Congo）自5月中宣布爆發伊波拉疫情以來，已記錄到10名確診病歿案例和223名疑似病故案例，確診和疑似案例合計超過1000例。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）擔心，民主剛果東部區域持續30年的衝突造成當地動盪不安，恐使疫情控管難上加難。

譚德塞在社群媒體X發文表示「我正啟程前往民主剛果」，他指出該國再度爆發伊波拉疫情，「伊圖里省（Ituri）首當其衝」。

他也說：「我將與WHO團隊、合作夥伴以及持續抗疫的傑出醫護人員一同在現場，在民主剛果政府領導下攜手努力。」

譚德塞並對民主剛果人民喊話：「我想在這個艱難的時刻陪伴你們。我想讓你們知道，你們並不孤單。」

專家懷疑這波疫情已暗中傳播一段時間，由較罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒株所引發，目前尚無針對這種病毒的獲核准疫苗或療法。

譚德塞 疫情 WHO

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