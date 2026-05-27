我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一邊裁員一邊買3億遊艇 查克柏格駛抵西雅圖遭噓

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

名字保命？孟加拉「川普牛」原定獻祭 最後一刻獲赦免

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟加拉一頭擁有飄逸金髮的白化水牛，外形因神似美國總統川普受到外界關注。（路透）
孟加拉一頭擁有飄逸金髮的白化水牛，外形因神似美國總統川普受到外界關注。（路透）

孟加拉一頭罕見的白化水牛，因擁有一撮醒目的金色瀏海，被暱稱為「川普（Donald Trump）」。原本牠預定在忠孝節（Eid al-Adha）期間作為祭牲宰殺，但政府在最後一刻介入，使牠幸運逃過一劫。一名內政部官員於周三表示，這項決定是基於安全考量所做出的。

據路透報導，這頭重約700公斤（1,543磅）的水牛原先已售出，準備進行宗教儀式中的宰殺。然而，隨著牠的影片在網路上迅速爆紅，節日前夕吸引大量民眾關注，當局最終決定出手干預。

內政部長阿邁德（Salahuddin Ahmed）下令赦免這頭水牛、退還買家款項，並將牠安置於位於孟加拉首都達卡（Dhaka）的國家動物園。

一名內政部官員表示，「在最後關頭，考量到安全疑慮以及異常高漲的社會關注，政府決定讓這頭水牛免於被獻祭。」

➤➤➤飄逸金髮神似川普 孟加拉水牛網路暴紅 最終下場曝光

原本只是一次普通的忠孝節牲畜交易，卻因相關影片在社群平台瘋傳，迅速成為全國熱議焦點。大批民眾湧入農場，甚至有人遠道而來，只為親眼看看牠那撮招牌金色瀏海，以及溫馴可親的模樣。

農場主人表示，「川普」這個名字是弟弟替牠取的，因為他認為這頭水牛與美國總統川普有幾分神似。

農場主人也補充，這頭水牛性格特別溫和，但照顧上相當費心，不僅需要頻繁餵食，還得定期洗澡與整理毛髮。

由於孟加拉多數牛隻毛色偏深，白化水牛極為罕見，因此牠在忠孝節牲畜交易旺季中特別吸睛。不過，真正讓牠逃過一劫的，或許還是那個自帶話題性的名字。

內政部 川普

上一則

捨美國波音 加拿大將向瑞典紳寶買預警機

下一則

免等破表高溫 研究：攝氏27度即成無尾熊慢性殺手

延伸閱讀

懷孕生女中斷演藝事業…李翊君不悔：是我選擇的人生

懷孕生女中斷演藝事業…李翊君不悔：是我選擇的人生
曾救逾百隻無尾熊 澳洲傳奇搜救犬退役 徵「英雄狗狗」接班

曾救逾百隻無尾熊 澳洲傳奇搜救犬退役 徵「英雄狗狗」接班
川普金色手機終於發貨 卻爆國旗翻車…超像Walmart廉價貨

川普金色手機終於發貨 卻爆國旗翻車…超像Walmart廉價貨
曾說不相信UFO…川普發AI圖 親自押送「外星人」引熱議

曾說不相信UFO…川普發AI圖 親自押送「外星人」引熱議

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法