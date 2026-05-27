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捨美國波音 加拿大將向瑞典紳寶買預警機

中央社渥太華27日綜合外電報導
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加拿大27日宣布，將向瑞典紳寶集團（Saab）採購空中預警機，而非美國波音（Bo...
加拿大27日宣布，將向瑞典紳寶集團（Saab）採購空中預警機，而非美國波音（Boeing）的方案。(路透)

加拿大今天宣布，將向瑞典紳寶集團（Saab）採購空中預警機，而非美國波音（Boeing）的方案。加拿大之前表明盼降低對美國國防企業的依賴。

路透報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加國將選擇紳寶的「全球之眼」（GlobalEye）預警機系統。

全球之眼是以加國龐巴迪（Bombardier）公司Global 6500公務機為載台，搭配紳寶研製的Erieye ER主動相控陣列雷達（AESA），對空搜索距離超過650公里，也能同時監控地面與海上動態，辨識小型水面目標。

波音的E-7「楔尾鷹」（Wedgetail）預警機也是競標者之一，但E-7一直受進度延誤與成本超支等問題困擾。

卡尼在渥太華的一場國防會議上說：「紳寶的全球之眼配備先進感測器與任務系統，將成為加拿大國防軍在北極地區偵測並嚇阻威脅的重要資源。」

卡尼今年3月承諾，加拿大將扛起保衛廣袤北極領土之責。過去數十年，加拿大一直依賴與美國的合作關係，控管超過440萬平方公里位於北緯60度以北的海、陸領域。

美國總統川普去年回鍋後發動貿易戰，還稱加拿大應成為美國的一州，讓美加關係自2025年後迭生風波；而多年來，美國與其他盟國也一直批評加拿大未達成北約長年要求的軍費支出目標；卡尼則在今年3月宣布，加拿大去年已達成國防支出在GDP占比達2%的目標。

波音E-7預警機的前景去年出現變數。最大客戶五角大廈取消原訂採購26架E-7以取代老舊機型的計畫，轉而依賴衛星系統。後在國會議員施壓下，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）5月12日向國會一個小組委員會表示，五角大廈正推動重新把E-7納入國防預算。

雖然卡尼未透露紳寶「全球之眼」預警機的採購數量與潛在合約金額，但加國軍方官員先前表示，加拿大預計要採購6架空中預警機。

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）國際事務學院副教授拉加西（Philippe Lagasse）表示，加拿大決定採購全球之眼，「是卡尼政府推動擺脫美國軍事依賴的重要試水溫」。

他表示，這項決定也提升加拿大與瑞典間的關係；瑞典是北約新成員，同時也一直希望與加國軍方強化關係。

加拿大先前表示，在美國已不再像過去般可靠的全球環境下，希望在北極防務與其他議題上與北歐國家展開更緊密合作。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群媒體發文：「全球之眼已在加拿大創造就業機會，並與加拿大供應鏈合作。這項決定讓兩國關係更緊密。」

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