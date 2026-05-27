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荷蘭軍艦駛入南海西沙海域 執行航行自由

中央社台北27日電
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荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦（HNLMS De Ruyter，舷號F804）。（路透...
荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦（HNLMS De Ruyter，舷號F804）。（路透）

根據中國解放軍南部戰區通報，荷蘭皇家海軍德魯伊特號護衛艦今天駛入主權爭議的南海西沙群島海域，期間多次升空艦載直升機。南部戰區宣稱使用電子干擾措施予以驅離。據荷方此前發布，該艦正在印太地區執行「太平洋射手」任務，標誌著荷蘭對航行自由的承諾。

解放軍南部戰區微信公眾號27日晚間發布新聞稿，南部戰區新聞發言人翟士臣聲稱，5月27日，荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦（HNLMS De Ruyter，舷號F804）「非法侵闖中國西沙群島」，多次升空艦載直升機「侵入我國領空」。

翟士臣宣稱，南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。

他說，荷方行徑「嚴重侵犯中國領土主權和海空安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞南海和平穩定，極易引發誤解誤判」。中方對此堅決反對，正告荷方立即停止侵權挑釁行徑。

截至目前，荷蘭皇家海軍未就今天的行動發布消息。

根據荷蘭皇家海軍臉書專頁發布，在此之前，德魯伊特號22日抵達菲律賓進行為期3天的訪問。

荷蘭駐菲律賓大使館23日發文表示，這次訪問是代號「太平洋射手」（Pacific Archer）的部署行動一部分，該行動是一項重點關注印太地區的計劃性任務。這項任務標誌著荷蘭對海上安全、航行自由以及深化與包括菲律賓在內的地區夥伴關係的持續承諾。

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