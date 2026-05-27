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無人機頻闖波羅的海 范德賴恩訪立陶宛提強化應對

中央社維爾紐斯27日專電
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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。(歐新社)
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。(歐新社)

波羅的海地區近日接連發生無人機入侵事件，歐盟執委會主席范德賴恩昨天訪問立陶宛，並與立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞總統舉行會談，強調歐洲將加強支持區域安全。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）26日在立陶宛總統府舉行的記者會上表示，歐洲與波羅的海3國團結一致，並將擴大支援力道，因為波羅的海國家面臨考驗時，也代表整個歐洲正在接受考驗。

她指出，近期發生在歐盟東部邊境的無人機事件，並非孤立現象，而是俄羅斯針對歐洲民主社會所採取的蓄意破壞策略之一，相關手段包括空襲警報、將移民「武器化」以及各類混合戰攻擊。

范德賴恩在記者會上肯定波羅的海國家的社會韌性，並重申歐盟的團結立場。她指出，歐盟將透過「歐洲安全行動」國防貸款計畫（Security Action for Europe，SAFE）提供愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛120億歐元（約140億美元）資金，另自凝聚基金（Cohesion Funds）撥出15億歐元（約17.4億美元），用於提升防衛整備、邊境監控及經濟安全。

她呼籲歐洲進一步強化區域安全，包括建立統一預警系統、加強跨境協調機制，並推動各國系統與歐盟太空計畫進一步整合，以提升監測與應變能力。

此外，她也主張應針對反無人機與早期預警能力進行區域性評估，找出不足並加速補強，同時深化與烏克蘭在國防產業的合作，借重烏克蘭的實戰經驗。

范德賴恩並提出建立應對混合威脅的共同機制，以利迅速且一致地因應各類挑戰。她強調，在持續的混合與網路威脅環境下，唯有嚇阻與團結才能維持和平。

拉脫維亞7日發生無人機闖入，並擊中儲油設施，但政府警報系統未即時發出，引發政治風波，最終導致拉國國防部長與總理辭職。

愛沙尼亞領空19日遭一架無人機入侵，北約出動戰機將無人機擊落。隔日，立陶宛首都維爾紐斯也因疑似無人機進入空域發布警報，立陶宛總統與總理一度前往避難。

這些闖入波羅的海空域的無人機為烏克蘭所有。烏克蘭方面指控俄羅斯利用電子戰，將原本用於攻擊俄羅斯的無人機導向波羅的海區域，並向受影響的國家致歉。

立陶宛 歐盟 俄羅斯

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