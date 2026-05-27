有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

塞爾維亞總統武契奇正在中國訪問，外電近日報導，塞國有意引進中國殲-10C戰機，以逐步取代該國現役的俄製米格-29。若此事成真，將是歐洲第一個部署中國製戰機的國家。對此，武契奇說，「如今幾乎所有人都在使用中國製造的裝備。」

外電報導，塞爾維亞近年積極採購中國軍備。塞爾維亞是歐洲首個採購並裝備中國CM-400AKG超音速飛彈的國家，此外，塞爾維亞此前還從中國採購FK-3防空系統，已於2025年1月正式服務，另還接收CH-92A察打一體無人機。

2025年9月在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉辦的「PARTNER 2025」國防展上，中國展出包括殲-35A隱身戰機、殲-10CE戰機、直-20、運-20等多款頂尖國防產品，顯示中塞兩國在國防與軍事技術領域的深化合作。

2025年11月5日，中國國防部 長董軍曾在北京與塞爾維亞國防部長加希奇舉行會談。中新社當時報導，加希奇表示塞方始終堅定奉行一個中國原則，願與中國軍隊鞏固傳統友誼，繼續深化高層互訪、人員培訓、聯合訓練、軍事醫學等各領域合作，共同為兩國關係發展和地區和平穩定作出貢獻。

塞爾維亞總統武契奇5月24日至28日對中國進行國事訪問。彭博報導，武契奇可能會與中方商討引進中國戰機，如殲-10C，以逐步取代米格-29。塞爾維亞今年6月將舉行閱兵，武契奇早前表示，可能會在閱兵時展示由中國協助生產的武裝機械人。

據《今日俄羅斯RT》27日報導，武契奇在訪陸期間接受媒體採訪時談及中塞軍事技術合作。武契奇說，「我不想討論會談的細節，但如今幾乎所有人都在使用中國製造的裝備。中國的發展速度令人難以置信，它還擁有我們目前無法負擔的先進武器。」

此外，武契奇還指出，中國是可靠的夥伴。對塞爾維亞而言，它是朋友，也是所有希望遵循國際法、《聯合國憲章》和聯合國決議的國家的夥伴。