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民主剛果伊波拉疫情蔓延 世衛籲停火、烏干達關邊界

中央社奈洛比27日綜合外電報導
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世衛秘書長譚德塞。(歐新社)
世衛秘書長譚德塞。(歐新社)

烏干達政府今天表示，為防止伊波拉病毒擴散，烏干達即起關閉與鄰國剛果民主共和國的邊界。世衛秘書長譚德塞今天則呼籲民主剛果東部交戰方立即停火，以利防堵疫情

路透報導，烏干達高階衛生官員艾特溫（Diana Atwine）今天在記者會上指出，與民主剛果的邊界將關閉4週，但伊波拉（Ebola）應對團隊、人道與安全行動、食品運輸和貨運除外。

他並表示，凡經核准自民主剛果入境烏干達者，皆須進行21天強制自我隔離。

烏干達政府上週宣布一系列初步措施，包括暫停與民主剛果之間的大眾運輸服務，試圖抑制病毒跨境傳播。

此次疫情的中心在民主剛果的伊圖里省（Ituri），烏干達已通報7起伊波拉病例及一起死亡案例。

世界衛生組織（WHO）已將這波罕見Bundibugyo型伊波拉疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

截至目前為止，民主剛果東部已通報超過900起疑似病例及200多起疑似病故案例。這些案例分布在3個省分，包括叛軍「3月23日運動」（M23）掌控的北基伍省（North Kivu），以及叛軍團體「剛果河聯盟」（Alliance Fleuve Congo）控制的南基伍省（South Kivu）。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天呼籲民主剛果東部停火，表示持續中的戰鬥導致大量民眾流離失所，也讓疫情在擁擠的營地內蔓延。

他在社群平台X寫道：「在炸彈持續落下之際，我們無法在社區建立信任或隔離病患。我們敦促所有交戰方同意立即停火，以防堵這波疫情。」

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