高市早苗支持率回落 日學者點出止跌關鍵在改善民生

日相高市早苗。（歐新社）

日本 2月眾議院大選，高市早苗 率領自民黨大勝。日本政治學者分析，高市政權雖挾高支持度上台，但隨著通膨與民生壓力升高，支持率已逐漸回落，未來政權能否站穩，取決於能否改善民生、深化與日本維新會合作，以及如何在參議院未過半情況下推動法案。

同志社大學政策學部教授吉田徹今天在「第2次高市內閣的走向：日本內政與今後課題」線上研討會中指出，今年2月眾院 選舉，自民黨取得罕見壓倒性席次，顯示政治重心明顯向保守派傾斜。

據吉田分析，高市去年能在自民黨總裁選舉中脫穎而出，與自民黨近年尋求路線調整有關。黨內評估過去執政經驗後，最終由保守色彩較鮮明的高市獲得支持。高市在高支持率下迅速解散眾議院，極短的選戰時間讓在野黨很難充分說明政策，再加上大量無黨派選民轉向支持自民黨，共同推升席次。

不過吉田也指出，高市政權上台初期雖獲高度期待，但最近民調顯示支持率已逐漸回落，主要原因仍在經濟與生活壓力。日本家庭所得近年成長有限，實質薪資則連續下滑，加上物價持續上升，使民眾對政府改善生活的期待升高。

依據每日新聞於23、24日實施全國民調，高市早苗內閣支持率為50%，較4月18、19日上次調查的53%下滑3個百分點，呈現連續3個月下滑，並連續2個月刷新高市內閣成立以來最低紀錄。

吉田表示，施政方向上，高市目前主打3大重點，包括改善民眾收入與生活壓力，其次是減輕社會保險等負擔，第3則是在外交與安全保障上維持較強硬立場，這3項正是高市對無黨派選民的最主要訴求；在溝通方式上，高市更積極透過社群平台直接對外發聲，降低對傳統媒體依賴。

吉田分析，高市的施政風格與其說像英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher），更接近義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也就是在外交安全保障方面採取現實主義，在國內政策上則較偏向保守價值。

展望後續政局，他認為今年預算案通過後，接下來將進入具體政策推動的關鍵階段。高市與日本維新會之間的合作將成為觀察重點，不過自民黨目前在參議院仍未取得過半，形成「朝小野大」局面，讓重大法案推進面臨挑戰。

吉田指出，若高市政權未能有效回應物價與民生壓力，支持率可能繼續下滑，屆時夏季或秋季可能出現內閣改組，這是日本政治上常用來調整支持率的手段，也可能牽動自民黨與維新會的合作布局。

至於高市長期主張的修憲，他認為短期內難有重大突破。除了參院席次限制之外，修憲的程序門檻與政治成本都相當高。

整體而言，吉田認為，日本社會近年呈現「去意識型態化」，不少選民投票時更重視實際生活與經濟議題，而非單純左派或右派路線。在選民支持高度流動的政治環境下，高市能否把選舉勝利轉化為具體政績，將成為政權能否延續的最大關鍵。