想要完美五官 要求打造「AI臉」的案例激增

隨著AI修圖與生成技術的普及，全球整形產業正出現一股AI臉風潮，越來越多消費者拿著AI生成的完美臉孔圖片，希望醫師動手術把自己變成照片中的模樣。 路透

隨著人工智慧 （AI）修圖與生成技術的普及，全球醫美產業正出現一股「AI臉」（AI face）風潮，越來越多消費者拿著AI生成的完美臉孔圖片，希望醫師動手術把自己變成照片中的模樣，從更尖下巴、更高挺鼻子到近乎完美對稱的五官，讓整形外科醫師面臨前所未見的壓力與倫理挑戰。

英國美容整形外科醫學會（BAAPS）主席紐珍特表示，近年有許多患者帶著經過AI修圖美化後的自拍照片求診，並誤以為透過手術可以達成這些效果。她指出，AI生成的圖像通常擁有無瑕肌膚、精準輪廓與高度對稱的五官，容易讓人誤以為現實生活中的外科手術也能做到完全相同的效果。她並表示，許多同業都有類似的經驗，鑑於AI已滲透到生活的各個層面，類似案例只會有增無減。

整形外科醫師說，AI能控制的是數位圖片中的「像素」，人體卻受到骨骼、肌肉、皮膚與老化等生理限制。倫敦整形外科醫師卡里迪斯指出，AI可以在幾秒內修正眼睛高低差、調整臉部比例，但真實手術不可能像修圖軟體一樣精準，「外科手術不是在編輯照片，而是在改變人體結構」，而且在很多情況下根本無法達成想要的效果，遑論還要承擔潛在的嚴重副作用和漫長的恢復期。

英國衛報（the Guardian）報導，目前最常見的「AI臉」特徵，包括女性偏好的V字臉、立體顴骨、心型輪廓，以及男性追求的寬下巴、深邃眼窩與所謂「獵人眼」（hunter eyes）。這些審美標準在AI工具與社群媒體推波助瀾下，逐漸形成全球化的單一美感。

部分消費者認為，AI提供了新的整形參考工具。以往患者很難清楚描述自己想要的效果，如今透過AI生成圖片，可以更具體與醫師溝通，幫助術前規劃。此外，AI也能讓患者事先模擬手術結果，降低想像落差。

醫生則指出，問題在於，許多人對AI生成的圖片過度期待，當患者反覆觀看經過AI美化的自己，大腦容易將那個版本視為「真正理想的樣貌」。這種心理投射可能導致外貌焦慮加劇，甚至出現對現實外表的不滿。

更危險的是，部分AI生成效果根本不符合人體結構。例如AI可輕易讓雙眼完全對稱，但現實中眼窩位置由骨骼決定，無法任意改變。有些患者甚至要求進行大量高風險手術，只為接近AI臉孔。

此外，AI臉風潮可能帶來另一項長期隱憂：審美同質化。醫師警告，當所有人都追求同一種完美臉孔，個人辨識度與自然特色反而會消失。