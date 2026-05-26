「坦克日」翻車...南韓星巴克坦承AI生成文案 開放儲值卡退款

「坦克保溫杯」事件導致南韓星巴克生意大跌，多家分店空蕩蕩。(路透)

南韓星巴克 (Starbucks)母公司新世界集團會長鄭溶鎮，26日針對公司在5月18日光州事件紀念日促銷「坦克保溫杯」(Tank tumblers)一事引發全韓憤怒，向公眾鞠躬道歉，鄭溶鎮強調：「我不會做任何辯解，此次事件所有責任都在我身上。」星巴克也宣布從6月1日至14日，不論儲值卡金額使用比例，只要顧客提出申請就可退餘額。

港媒明報報導，南韓星巴克日前促銷保溫杯活動中，使用了「坦克日」及「砰一聲放上桌」等宣傳語句，分別令人聯想到1980年全斗煥 掌權時鎮壓光州示威者的歷史，以及1987年警方為掩飾民運人士朴鍾哲遭嚴刑逼供致死一事所作的解釋，被斥褻瀆民運。

鄭溶鎮表示，內部調查發現涉事員工利用人工智能(AI)就宣傳提出建議，未經深思熟慮，而公司內部從計畫到審批環節都沒有人提出反對。他說，對於星巴克不當行銷給許多人帶來巨大傷痛和憤怒一事「深感沉重」。他說，不管原因如何，傷害國民感情這一責任絕對不輕，他要負上全責。他在宣讀聲明過程中多次鞠躬致歉。

報導指出，鄭溶鎭從上午9時起朗讀約5分鐘的道歉聲明，其間3度鞠躬致歉。這是鄭溶鎭自2024年3月就任會長以來，首次親自出面發表道歉聲明。

該事件也導致星巴克生意大跌，南韓星巴克行政總裁孫正賢被免職。

鄭溶鎭記者會上朗讀約5分鐘的道歉聲明，其間3度鞠躬致歉。(歐新社)

中央社引述韓聯社報導，原本的星巴克卡使用條款，消費者須使用超過最終儲值金額的60%，才能退還剩餘40%以下的餘額。不過在「坦克日」行銷爭議之後，要求退還儲值型預付卡餘額的消費者訴求增加，因此公司決定適用例外規定。

凡持有星巴克卡的顧客，皆可於6月1日至14日期間透過星巴克手機App申請退款。申請後7個工作天內，退款將匯入指定帳戶，每個帳號最多可退款至目前帳戶餘額上限200萬韓元(約1326美元)。

星巴克相關人士表示，「我們抱持沉重責任感與反省心情，希望盡量減少近期要求退款顧客的不便，因此決定放寬退款標準。」