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日中關係低潮 4月日本關西機場中國旅客暴減61%

中央社台北26日電
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日本關西機場25日公布4月份營運概況顯示，受日本首相高市早苗「台灣有事」說衝擊日...
日本關西機場25日公布4月份營運概況顯示，受日本首相高市早苗「台灣有事」說衝擊日中關係，中國官方要求公民避免赴日影響，中國旅客4月進出關西機場的人數，較去年同期暴減61%。（路透）

共同社今天報導，日本關西機場25日公布4月份營運概況顯示，受日本首相高市早苗「台灣有事」說衝擊日中關係，中國官方要求公民避免赴日影響，中國旅客4月進出關西機場的人數，較去年同期暴減61%。

受中國旅客劇減及美伊戰爭衝擊歐洲、中東航線影響，根據報導，關西機場4月份搭乘國際線的外國旅客人數減為168萬人次，較去年同期減少16%；至於4月份搭乘國際線的旅客總人數也減為205萬人次，較去年同期減少13%，是連續第5個月較去年同期下滑。

儘管中國旅客大減61%，但關西機場統計，與去年同期相較，4月份韓國旅客成長21%，台灣及東南亞旅客都成長8%。相較之下，包括中東在內的其他國家旅客則減少30%。

此外，4月份日本籍旅客在關西機場搭乘國際線的人數年增7%，搭乘國內線的人數則年減7%。總計4月份進出人數為251萬人次，年減12%。

2025年11月，高市早苗在日本國會答詢時提出「台灣有事」說後，引發中國強烈不滿，中國官方隨即對日本祭出勸阻旅遊乃至取消航班等抵制措施。其中，往來關西機場的航班成為被取消的主要目標。

日本 高市早苗

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