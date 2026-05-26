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澳洲國防預算增 候任澳軍司令：中國威脅是主因

中央社雪梨26日專電
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澳洲公廣媒體ABC今天報導，現任澳洲皇家海軍司令韓蒙德指中國「特遣艦隊」（Flotilla）去年12月逼近澳洲和紐西蘭的舉動，激怒了紐西蘭，也促使澳洲增加國防預算。

即將於7月正式就任澳洲國防軍司令的韓蒙德（Mark Hammond），今天出席於西澳洲（WA）首府伯斯（Perth）舉行的「印度洋防衛安全會議暨展覽」（Indian Ocean Defence and Security Conference and Exhibition），並且在座談會上發言。

對於中國特遣艦隊去年底逼近澳洲到底用意何在的問題，韓蒙德不願猜測，不過，他指中國的舉動在澳洲和紐西蘭已引起反彈。他說：「事件發生時，正值澳洲聯邦大選期間，也是塔斯曼海峽兩岸（即澳、紐兩國）進行國防戰略評估期間。」

韓蒙德相信，中國的舉動已對澳、紐兩國構成不安。他解釋，澳洲聯邦大選期間遭遇中國大軍逼近，觸發了澳洲民眾的焦慮；紐西蘭民眾也因為中國的舉動感到憤怒。

他提到，中國大軍逼近繞行澳、紐後，澳洲政府已加速推動提升澳洲國防軍戰力的計畫；中國的舉動已激起澳洲政府致力強軍的態度。

韓蒙德認為，中國的舉動已反映出，印太地區秩序正在從「以規範為基礎的體系」（rules-based system）轉為「以實力為基礎的體系」（power-based system），這項轉變正促使整個印太地區各國國防開支的增長。

他坦承，攸關嚇阻中國軍事威脅的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）無疑面臨多項挑戰。

按照AUKUS協議，澳洲將於國內組裝核動力潛艦。對此，澳洲政界已出現質疑的聲浪，擔心相關產業是否有能力應付這項計畫；此外，對於美國和英國潛艦產業是否可能產能狂升，以便支持AUKUS計畫，澳洲政界亦不看好。

韓蒙德回應，強調澳洲是一個「慣於面對挑戰的國家」。他又說：「對於這項雄心勃勃並且充滿挑戰的計畫，我們應該停止將它政治化；應該與合作夥伴保持完全透明，公開承認其中的風險和挑戰。」

他還提到，澳洲在第一次世界大戰前所使用的第一批潛艦，正是當時世界上航程最遠、性能最強的，他相信澳洲今後也能克服AUKUS核動力潛艦計畫的各項挑戰。

澳洲 紐西蘭

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