我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判緊要關頭 川普罕見在大衛營召開內閣會議

川普下月80歲今又赴醫院健檢…今日5件事

義大利伊奧利群島療癒系觀光 泡火山泥漿啖美食

中央社義大利火山島26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利西西里島東北部「火山島」，隸屬伊奧利群島7座小島之一，以火山泥漿聞名。中央...
義大利西西里島東北部「火山島」，隸屬伊奧利群島7座小島之一，以火山泥漿聞名。中央社

遊客泡在乳白火山泥漿裡高歌，背景一片碧海藍天，這樣的夢幻情景出現在義大利西西里島東北部「火山島」，隸屬伊奧利群島7座小島之一。群島上還有許多米其林星級餐廳、特色菜餚，成為旅客熱愛的療癒系度假勝地。

群島近期以「伊奧利品牌」（Brand Eolie）名義，在所屬的墨西拿（Messina）市政府與當地超過百家企業支持下，邀請台灣中央社等15國外媒參訪，盼拓展觀光市場，打破季節性旅遊限制，並藉此激勵年輕人返鄉工作。

●火山島泥漿浴美膚養生　關閉多年重新開放

伊奧利（Isole Eolie）由7座群島組成，包括利帕里（Lipari）、火山島（Vulcano）、薩利納（ Salina）、斯通波利（Stromboli）、 菲利庫迪（Filicudi）、 阿利庫迪（Alicudi）與帕納雷阿（ Panarea ）。

其中火山島觀光知名度最盛，尤其獨特的「火山泥漿池」（Pozza dei Fanghi），從2020年陸續因法律問題、意外事件關閉多年後，在2026年春天重新開放，立刻吸引大批遊客。

外媒團前往浴池時，一群義大利泡澡遊客興奮高歌、揮手問好，甚至有人當起合唱團指揮，希望把歡樂傳揚到全球媒體。相較日本或台灣泡澡文化講究禪意，義式溫泉浴展現截然不同氛圍。

一位滿臉泥漿的獨行客透過中央社鏡頭向台灣觀眾問好，他分享自己來自愛爾蘭，在西西里島待了10天，很喜歡這種療癒系旅行方式。

泥漿浴單次門票5歐元（約5.81美元），售票人員闕緹娜（Cettina）告訴中央社，很多旅客專程來想改善濕疹、關節炎等症狀，通常需要數天，因此該景點也推出多日票券。

據市府官網介紹，池內是由硫磺泥漿、硫磺蒸氣構成的含鹽高溫泉水，這些成分使病菌幾乎不可能滋生，浸泡火山溫泉不僅能放鬆身心，也有助改善膚況，緩解骨骼與呼吸系統症狀，但有心臟病或懷孕者不宜。

●名廚聚集　米其林星級、百年老餐廳亮眼

伊奧利群島上沒有機場，從義大利本島要先搭飛機或船到西西里島，再搭接駁船轉往7座小島。地理位置遠離塵囂，使群島成為世外桃源，也吸引頂級度假村、餐廳進駐，許多老饕來此尋訪米其林餐廳「摘星」。

以「火山島」五星級度假村Therasia Resort為例，內部就設有4家不同風格餐廳和2個酒吧，包含米其林一星餐廳Il Cappero，及全歐洲首家專供素食的米其林兩星餐廳I Tenerumi。年僅32歲的主廚奎達拉（Davide Guidara）在義大利餐飲界掀起蔬食革命，顛覆創意仍緊繫在地認同，他告訴中央社「作為廚師會被一種使命感驅使，想用料理去講述在地故事。」

利帕里島的資深廚師柏納迪（Lucio Bernardi）則象徵另一種道地飲食文化傳承，他的家族經營的菲力皮諾餐廳（Ristorante Filippino）創於1910年，擁超過百年歷史，不少政治人物、影星名人造訪。柏納迪此次率領當地名廚群，以一人準備一道菜方式，向外媒展示當地以海鮮為主的特色料理，驚豔全場。

伊奧利群島特產知名葡萄酒「馬爾瓦西亞」（Malvasia），是由同名葡萄品種加上少量「黑科林托葡萄」（Corinto Nero）釀製。外媒團應邀參訪利帕里島的「卡斯特拉羅酒莊」（Tenuta Castellaro），創辦人倫茨（Massimo Lentsch）當初因愛上這塊土地，在此篩選古老葡萄品種，採傳統灌木式栽培、有機種植，如今產酒銷往全球，成為當地創業典範。

●藝文團體保存傳統　能源漲價加劇漁業危機

努力保存傳統的還包括文化界，創立於1972年的「伊奧利民俗合唱團」（Cantori Popolari delle Isole Eolie），向外媒團表演當地傳統歌舞。女生穿著色彩鮮豔蓬蓬裙，男生穿著漁民服飾，他們將撒網捕魚等傳統活動編入舞碼，經常前往歐美各國演出宣揚文化。

「團體最初由一群年輕人、學生組成，因為感覺有些東西正在消失，想藉音樂舞蹈講述我們的地方傳統，屬於伊奧利群島的故事。」合唱團歌手感性地說。

事實上，捕魚就是伊奧利群島一項正快速消失的傳統。一位在港邊以貨車販賣新鮮漁獲的老先生，一邊俐落刮著魚鱗，向記者介紹特殊魚類的方言名稱，一邊忍不住感嘆「漁民愈來愈少了。」

根據伊奧利保護協會製作的紀錄片，當地專業漁民數量快速凋零，義大利南方日報（Gazzetta del Sud）去年報導，伊奧利僅剩98位漁民。今年中東危機引起燃油價格飆漲，漁船航行成本大增，許多漁民坦言「不再值得出海捕魚」，讓保存伊奧利與整個西西里島的漁業經濟，成為義大利政府亟需應對的難題。

義大利伊奧利群島特產知名葡萄酒「馬爾瓦西亞」（Malvasia），利帕里島的「卡...
義大利伊奧利群島特產知名葡萄酒「馬爾瓦西亞」（Malvasia），利帕里島的「卡斯特拉羅酒莊」（Tenuta Castellaro），採傳統灌木式栽培、有機種植，是當地具有代表性的永續企業。中央社

義大利 觀光

上一則

加拿大議員莊文浩：應維持與台灣關係 不向中國叩頭

延伸閱讀

義大利專家助攻 利佛摩釀自己的風格與辨識度

義大利專家助攻 利佛摩釀自己的風格與辨識度
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
跳進羅馬「許願池」游泳？罰款580元 義大利人火大：太少

跳進羅馬「許願池」游泳？罰款580元 義大利人火大：太少
旅遊／遊安提瓜 體驗現代版馬雅生活

旅遊／遊安提瓜 體驗現代版馬雅生活

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41

超人氣

更多 >
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要