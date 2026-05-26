加拿大議員莊文浩：應維持與台灣關係 不向中國叩頭

加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）。(路透)

加拿大 保守黨聯邦眾議員莊文浩接受「國家郵報」專訪時重申，為維持印太區域和平穩定，加國應維持與台灣的雙邊關係，同時不應向北京「叩頭」，例如順從中方要求而停止訪台。

莊文浩（Michael Chong）告訴加拿大國家郵報（National Post）記者，對貿易與投資活動而言，沒有什麼事比和平穩定更重要，若印太區域陷入衝突狀態，數以十億計美元將一夕間蒸發。

他指出，鑒於中國是遠比俄羅斯 龐大的經濟體，印太區域若爆發衝突，將對貿易及投資造成比俄烏戰爭更嚴重衝擊。

他說，因此，為確保印太區域維持和平穩定，「我們必須向北京表明，如果他們對台灣片面採取行動，將付出高昂代價」。

「這意味著我們必須透過與台灣的雙邊關係，維持這種高昂代價，並確保我們不會向北京『叩頭』，不會因屈從其要求，停止訪台或不再讓加拿大軍艦通過國際海峽，而降低這項代價。」

莊文浩本月稍早來台訪問，並於20日晉見總統賴清德，此舉引發中國批評。

然而，他強調自己訪台是捍衛加拿大主權，不能讓中國不斷改變遊戲規則，默許中國的無理要求，只會讓印太區域更不穩定。