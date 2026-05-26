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「四方安全對話」外長會議 發表關鍵礦物倡議

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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四方安全對話成員國26日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢（左1）...
四方安全對話成員國26日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢（左1）、印度外長蘇傑生（左2）、日本外相茂木敏充（右2），以及美國國務卿盧比歐（右1）。（美聯社）

「四方安全對話」（Quad）外長會議於印度新德里舉行，美國國務院26日發布美國、日本、澳洲，以及印度的聯合聲明，成立四方關鍵礦物倡議架構，指四國將支持保障關鍵礦物供應鏈，透過經濟政策工具，以及協調投資來加速發展多元且公平的關鍵礦物市場。

根據路透報導，四方安全對話（Quad）26日在新德里舉行外長會議宣布至少4項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域；這次四國外長會議是自2024年9月以來Quad第3次部長級會談，出席代表包括澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充，以及美國國務卿盧比歐。

美國國務院26日公布「四方關鍵礦物倡議架構」（Quad Critical Minerals Initiative Framework），指四國擬支持保障關鍵礦物供應鏈，強調關鍵礦物供應鏈對先進科技、經濟成長，以及四國的工業基礎韌性極其重要。

聲明指出，四國計畫透過此倡議合作，利用經濟工具、協調投資來加速關鍵礦物市場的多元和公平發展，並支持對地區經濟發展和安全必要的關鍵礦物供應。

聲明指出，四方夥伴計畫動用至多200億美元的政府及私人資金來支持現有和未來對強化關鍵礦物供應鏈的努力，包括開採、處理和回收。

聲明指出，這項資金將鎖定與四國有連結的項目，包括項目位在四國內、總部位於四國的企業，或者供應四國市場的企業；支持戰略關鍵礦物項目的方法包括透過出口信用機構、開發性金融機構、私人資本動員，以及其他公共支持工具，例如擔保、貸款、參股、保險、補助等。

此外，四國也計畫改善關鍵礦物發展的整體環境，包括資訊共享、科技發展合作、思考共同處理非市場政策和不公平貿易手段的可能性等；四國也希望共同合作來改善關鍵礦物的回收。

印度 供應鏈 國務院

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