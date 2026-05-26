我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登米其林指南 洛杉磯11家餐廳前進「摘星」路

SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

航運專家看荷莫茲海峽 伊朗似已主導收費營運新制

中央社開羅26日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗南部阿巴斯沿岸日前可見荷莫茲海峽多艘船舶。(路透)
伊朗南部阿巴斯沿岸日前可見荷莫茲海峽多艘船舶。(路透)

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）分析師指出，荷莫茲海峽未來恐會在由伊朗主導的控制下重新開放，而且航運業高層看來已「勉強」接受了這個現實狀況。

中東商業媒體「阿拉伯海灣商業遠見」（Arabian Gulf Business Insight，AGBI）報導，勞氏日報總編輯米德（Richard Meade）23日表示，儘管許多人仍認為伊朗提議徵收航行服務費是一種談判策略，以結束美國主導的封鎖，但近兩日來，整個航運業對收費通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的態度已發生重大轉變，業內人士開始往「最終由伊朗來管理海峽」的場景討論。

米德說，美國、以色列與伊朗的敵對行動終將會結束，船隻貨運量也會恢復，「但業內已有共識，荷莫茲海峽是不可能再恢復到戰前的自由通行狀態」。

他進一步說明，不久前在香港舉行的一次業內會議中，超過一半的與會者都舉手表示同意，願意考慮建立一套荷莫茲海峽管理系統。而且伊朗軍方最近新成立的「波斯灣海峽管理局」（PGSA），在美伊達成和平協議後也會繼續存在，以管理荷莫茲海峽的航道制度。

米德另提及，基於國籍優先權和收費制度可能會成為波斯灣航運的管理模式，預計船隻如與中國有關係，即可相對自由地通行；西方船隻則需有雙邊政府的掩護。

報導強調，包括印度、日本和韓國在內的各國政府皆已透過雙邊管道協商，達成有限的船舶通行協議。與中國有關係的船舶，似乎已取得最大通行量。

米德直言：「海峽將永久分裂，通行權會取決於政治立場，而不是航行自由。」航運市場正開始適應在地緣政治影響下運作的貿易模式。

海事情報公司HUAX創始人隆戈（Arsenio Longo）向「阿拉伯海灣商業遠見」表示，從近期非伊朗石油油輪的動向可看出，荷莫茲海峽正在以一個截然不同的新架構營運。

「這條航線的遊戲規則已不再中立」隆戈說，新的營運架構將分為正常航行與受限通行兩種類別，並出現更多的政治過濾、更嚴格的文件要求，以及選擇性運輸。

勞氏日報海事風險分析師拉南（Tomer Raanan）分析伊朗發布的成功通行資料後表示，伊朗現在已經建立一套有效的荷莫茲海峽通行管制機制。

拉南還說，伊朗發布資料的動作，似乎像是在向世人展示，「一切都已按照我們新的遊戲規則恢復正常」。

伊朗 以色列 荷莫茲海峽

上一則

首爾西大門區高架橋拆除中崩塌 3死3傷

延伸閱讀

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船
伊朗允許更多船隻放行 荷莫茲海峽油輪通行量略升

伊朗允許更多船隻放行 荷莫茲海峽油輪通行量略升
川習會之際 伊朗傳出允許部分中國船隻通過荷莫茲海峽

川習會之際 伊朗傳出允許部分中國船隻通過荷莫茲海峽
伊朗官媒：已有歐洲國家來談荷莫茲海峽通行協議

伊朗官媒：已有歐洲國家來談荷莫茲海峽通行協議

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務