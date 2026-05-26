航運專家看荷莫茲海峽 伊朗似已主導收費營運新制

伊朗南部阿巴斯沿岸日前可見荷莫茲海峽多艘船舶。(路透)

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）分析師指出，荷莫茲海峽 未來恐會在由伊朗 主導的控制下重新開放，而且航運業高層看來已「勉強」接受了這個現實狀況。

中東商業媒體「阿拉伯海灣商業遠見」（Arabian Gulf Business Insight，AGBI）報導，勞氏日報總編輯米德（Richard Meade）23日表示，儘管許多人仍認為伊朗提議徵收航行服務費是一種談判策略，以結束美國主導的封鎖，但近兩日來，整個航運業對收費通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的態度已發生重大轉變，業內人士開始往「最終由伊朗來管理海峽」的場景討論。

米德說，美國、以色列 與伊朗的敵對行動終將會結束，船隻貨運量也會恢復，「但業內已有共識，荷莫茲海峽是不可能再恢復到戰前的自由通行狀態」。

他進一步說明，不久前在香港舉行的一次業內會議中，超過一半的與會者都舉手表示同意，願意考慮建立一套荷莫茲海峽管理系統。而且伊朗軍方最近新成立的「波斯灣海峽管理局」（PGSA），在美伊達成和平協議後也會繼續存在，以管理荷莫茲海峽的航道制度。

米德另提及，基於國籍優先權和收費制度可能會成為波斯灣航運的管理模式，預計船隻如與中國有關係，即可相對自由地通行；西方船隻則需有雙邊政府的掩護。

報導強調，包括印度、日本和韓國在內的各國政府皆已透過雙邊管道協商，達成有限的船舶通行協議。與中國有關係的船舶，似乎已取得最大通行量。

米德直言：「海峽將永久分裂，通行權會取決於政治立場，而不是航行自由。」航運市場正開始適應在地緣政治影響下運作的貿易模式。

海事情報公司HUAX創始人隆戈（Arsenio Longo）向「阿拉伯海灣商業遠見」表示，從近期非伊朗石油油輪的動向可看出，荷莫茲海峽正在以一個截然不同的新架構營運。

「這條航線的遊戲規則已不再中立」隆戈說，新的營運架構將分為正常航行與受限通行兩種類別，並出現更多的政治過濾、更嚴格的文件要求，以及選擇性運輸。

勞氏日報海事風險分析師拉南（Tomer Raanan）分析伊朗發布的成功通行資料後表示，伊朗現在已經建立一套有效的荷莫茲海峽通行管制機制。

拉南還說，伊朗發布資料的動作，似乎像是在向世人展示，「一切都已按照我們新的遊戲規則恢復正常」。