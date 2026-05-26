伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

沙烏地阿拉伯 的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya ）26日引述「高層消息人士」報導稱，伊朗 在持續進行的談判中，要求將其高度濃縮鈾轉移至中國。報導也補充說，伊朗願意把這批高度濃縮鈾移出本國領土；表面上看，這似乎可以被解讀為朝降溫與妥協邁出一步。

5月26日，北京外交部發言人毛寧主持例行記者會。彭博社記者提問，阿拉伯衛星電視台在社群平台上發布帖文，引述匿名消息來源稱，伊朗在與美國達成結束戰爭的協議之前，正尋求中方的保證。請問，伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國？倘若相關報道屬實，中方是否願意接收？

毛寧表示，「自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。我們將繼續秉持習近平 主席四點主張的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。」

關於伊朗核問題，毛寧強調，「我們一貫支持透過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，透過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。 我們也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定。」

毛寧並未否認記者提問，增添想像空間。不過，若將鈾從伊朗運往中國，美國及其盟友未必會把這視為完整或可靠的解決方案。問題不只是這批材料實際存放在哪裡，而是涉及查核、控制、透明度，以及雙方之間能否建立長期信任。一旦信任的圈子被打破，不信任的圈子就會迅速取而代之，而這股力量有時甚至會同樣強大，甚至更強大。

在這種環境下，每一次讓步都會被置於戰略層面來看待。各方不只擔心自身安全，也會在意對手未來是否可能在政治、軍事或經濟上取得優勢。因此，談判變得更加複雜，雙方都試圖保留籌碼，同時避免對方強化自身位置。