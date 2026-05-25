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以總理下令軍方「猛踩油門」打擊黎真主黨

新華社耶路撒冷5月25日電
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以色列總理內唐亞胡。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡25日晚發表視頻聲明說，他已指示軍方「進一步踩下油門」，加大對黎巴嫩真主黨的打擊力度。

內唐亞胡稱，以色列「正與真主黨處於戰爭狀態」，以軍近幾周打死超過600名真主黨武裝人員，但不會放鬆軍事壓力。

他說，真主黨正通過無人機尤其是網絡賦能無人機對以色列發動襲擊，以方組建專項團隊應對這一威脅。「當前需要做的是加強打擊頻度和力度，我們將對其予以決定性打擊。」

以色列第12頻道電視台25日早些時候援引一名美國高級官員的話報道，鑑於近期針對以色列的無人機襲擊激增，美國可能支持以色列對真主黨採取更大規模軍事行動。

以色列軍方當晚宣佈對黎東部貝卡谷地等地的真主黨「基礎設施」發動新一輪空襲。稍早時候，以軍空襲黎南部提爾市及周邊地區。

內唐亞胡在視頻聲明中稱，過去8天內，真主黨向以方發射超過1000架無人機和700多枚火箭彈。據以色列媒體報道，3月2日以黎戰火重燃以來，20多名以軍士兵死於作戰行動，以軍大部分人員傷亡由真主黨無人機造成。

以黎雙方于4月17日開始為期10天的臨時停火，後多次延長。但自停火生效以來，以軍繼續以真主黨違反停火協議為由發動襲擊，並在其佔領的黎南部地區拆除和炸毀所謂「真主黨軍事基礎設施」。

以色列 黎巴嫩 內唐亞胡

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