伊朗官員談最高領袖穆吉塔巴傷勢 稱只有表面傷口

伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）。（路透）

伊朗 衛生部一名官員今天表示，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼 （Mojtaba Khamenei）在美國及以色列 2月底空襲中所受的傷只有「表面」傷口。

法新社報導，這位56歲的新任最高領袖自3月8日獲任命後，尚未公開露面，僅以書面形式發布聲明，引發外界對其健康狀況的猜測。

今年3月，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示，穆吉塔巴據信仍然在世、受傷且毀容。

穆吉塔巴接替其父哈米尼（Ali Khamenei）出任最高領袖。哈米尼2月28日在美以聯合空襲中死亡，引發伊朗對中東多地發動報復性攻擊。

伊朗衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）今天描述穆吉塔巴受傷當天及其送醫的情況，但並未透露醫院名稱。

克爾曼普爾說，德黑蘭時間2月28日下午1時左右，穆吉塔巴「與其他數名傷者一起被送進手術室」。

他告訴伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）：「除了臉部、頭部和腿部的表面傷口外，沒有發生重大情況。這些傷勢既未造成截肢，也未引發任何特殊醫療問題。」

「以我身為醫師的觀點，這些不構成嚴重傷勢，除了縫一兩針外，不需要特殊處置。」

他並補充道，當時正值伊斯蘭齋戒月期間，穆吉塔巴直到日落前都持續齋戒，拒絕提早開齋，「這顯示他健康狀況良好」。

根據克爾曼普爾的說法，穆吉塔巴於3月1日凌晨2時左右出院，但未說明其後下落。

本月7日，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稱曾與最高領袖會面，並透露兩人會談持續約兩個半小時。

3天後，伊朗國營電視台報導，伊朗軍方中央指揮部負責人阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）亦與最高領袖會晤，領袖針對「持續對抗敵人的行動」給予新的指示與指導。