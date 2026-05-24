伊朗官員：美伊停戰協議 可能是中東「轉捩點」

伊朗民眾20日在德黑蘭街頭集會，聲援政府並反對美國與以色列，一名男子高舉伊朗國旗。（歐新社）

1名伊朗 高階官員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），各方為結束伊朗戰爭所做努力可能因華府 和德黑蘭近期協商進展而出現「轉捩點」，並將為中東帶來「繁榮穩定新時代」。

這名消息人士透露，有關能否達成1份合作備忘錄（MOU）來結束美國和伊朗間的衝突，相關努力「已有了許多進展，特別是在過去幾天」。

他並表示，伊朗方面希望「川普 政府能把握這次機會，來促成1個持久且穩定的解決方案」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天說，美方已與伊朗「大致談妥」1份範圍更廣的協議。但他之後補充說，有些細節尚待與伊朗及「其他幾個國家」敲定。

這名伊朗消息人士今天對於中東國家在協助調解交戰雙方上扮演的角色表示讚揚。他說：「我方感謝區域友人及夥伴的誠摯努力，這顯示中東正在轉變為1個強大且自主的陣營。」

至於川普曾說，任何協議將包括荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放。CNN詢問這名伊朗消息官員荷莫茲海峽的前景為何，他強調這條水道已經開放，但船隻「為了確保能夠安全通過，須與伊朗相關當局進行協調」。