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中餐進軍美國捷徑：先搶華社 再攻主流

重大進展 魯比歐：荷莫茲未來數小時或有「好消息」

美軍對伊朗港口封鎖 未見鬆動

香港中通社5月24日電
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多艘船舶18日駐泊荷莫茲海峽。（路透）
多艘船舶18日駐泊荷莫茲海峽。（路透）

荷莫兹海峽附近的船舶無線電公共頻道錄音顯示，美軍24日仍對進出伊朗港口的船隻開火警告，海上封鎖態勢未見鬆動。

據悉，美軍當天向一艘船隻開火警告，迫使該船停留在伊朗恰巴哈爾港附近水域。

總部位於英國的溫沃德海事分析公司24日表示，盡管有消息稱美伊之間可能達成協議，但荷莫兹海峽的通行態勢並未出現明顯變化。該公司獲取的衛星圖像顯示，大型油輪仍錨泊於荷莫兹海峽北部拉臘克島等伊朗島嶼附近或航道關鍵位置，只有少量船隻進出海峽，且以小型貨船為主。

24日早些時候，正在印度訪問的美國國務卿魯比歐表示，在過去的48小時裡，在解決荷莫兹海峽問題方面取得了一些進展。未來幾個小時內，有關荷莫兹海峽局勢可能會迎來好消息。

伊朗塔斯尼姆通訊社也證實，伊美之間仍在兩到三項條款上存在分歧，如果美國繼續製造障礙，就不可能達成最終諒解。一旦伊朗最高國家安全委員會批准諒解備忘錄，將會提交給伊朗最高領袖穆吉塔巴進行最終批准。

另據伊朗邁赫爾通訊社24日報導，伊朗軍方當天在南部荷莫兹甘省上空擊落一架以色列無人機。

報導稱，這架被伊軍防空系統擊落的無人機具備一定隱身能力，被用於「偵察和情報收集」。這架無人機殘骸已被發現。

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