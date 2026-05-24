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「駕駛艙」趕到「經濟艙」？美伊協議或對以非常不利

香港中通社5月24日電
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以色列總理內唐亞胡（右）去年9月拜訪白宮，與美國總統川普（左）會晤。(路透)
以色列總理內唐亞胡（右）去年9月拜訪白宮，與美國總統川普（左）會晤。(路透)

美伊協議「基本談成」消息傳出之際，媒體注意到，以色列基本已經被排除在美伊談判之外。以色列媒體23日報導，以總理內唐亞胡當晚召集執政聯盟各黨派領導人以及安全部門負責人開會，討論美國與伊朗正在協商中的協議。以方擔心，協議條款「對以色列非常不利」。

據報導，美伊雙方正就一份諒解備忘錄進行談判，如果這一臨時協議達成，將啟動為期60天的終戰談判。

以色列第12頻道電視台以一名不願公開姓名的以方官員為消息源報導，美國總統川普的特使威特科夫正竭力勸說川普接受協議。以方認為威特科夫「幾乎不惜一切代價也要達成協議，並向川普施加巨大壓力，阻止戰爭重啟」。

報導稱，如果媒體披露的協議條款屬實，那麼對以而言則「糟糕透頂」，「很難想像川普會同意」。協商中的協議與內唐亞胡的公開言論大相逕庭，與川普幾個小時前的公開言論也背道而馳。

根據美國總統川普23日的最新說法，在和沙烏地、阿聯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦、巴林等國領導人進行通話後，美國和伊朗的協議「基本談成」，「只待美國、伊朗和上述各國最終敲定。」

川普說，自己還與內唐亞胡通了電話，「同樣，這次通話也很順利。」

然而，兩名以色列國防官員對「紐約時報」表示，以色列被川普政府「徹底邊緣化」，以至於其領導人幾乎完全被排除在美伊停火談判的信息圈之外。

這兩名要求匿名的官員稱，由於無法從最親密的盟友那裡獲得信息，以色列被迫通過他們與地區領導人和外交官的聯繫，以及自身對伊朗政權的內部監控，來盡力拼凑華盛頓與德黑蘭之間的往來信息。

報導指出，從「駕駛艙」被驅逐到「經濟艙」可能對以色列產生重大影響，尤其是對今年面臨連任之戰的內唐亞胡。

「內唐亞胡本是川普打擊伊朗的副駕駛，現在只是一名乘客。」「紐約時報」23日以此為題報導稱，目前的形勢對內唐亞胡來說是令人沮喪的挫折，也給以色列帶來了重大風險。

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