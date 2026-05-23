沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

中東局勢日益緊張，正以意想不到的方式影響日本 。該國市售香蕉大多是從海外進口未成熟的香蕉，再用乙烯氣體催熟。由於乙烯是由輕油（naphtha）生產，因此任何原油供應中斷，都必然會對催熟過程帶來阻礙。日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。

這種結構性影響並非僅限於香蕉。觀察家指出，奇異果、酪梨和其他需要採摘後催熟的進口水果，也可能面臨類似的影響，這意味著衝擊可能會蔓延至更廣泛的家庭食品價格。

香莢蘭醛（Vanillin）是冰淇淋和巧克力中香草精的關鍵成分，為了因應全球龐大的冰淇淋、蛋糕、巧克力市場，食品工業不可能全部使用天然香莢蘭醛，許多必須仰賴人工合成的方式。而欠缺輕油為基礎的化學物質，就無法合成。由於合成的香莢蘭醛比天然的便宜，且廣泛應用於食品市場，任何供應中斷都可能導致低價食品價格上漲。

醫療業也未能倖免。疫苗注射器、各種醫療器材和手套，很大一部分都依賴輕油製成的塑膠。日本政府已經宣布計劃將部分醫用手套庫存投放市場，但人們越來越擔心，長期的供應不穩定可能會對醫療保健系統造成更廣泛的壓力。