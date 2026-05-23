我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：伊朗有可能幾天內就接受美伊終戰協議

山西礦災釀90死 中國副總理赴現場下令查清查透

中日關係在APEC部長會能破冰？日經產大臣：跟王文濤短暫站立交談

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本經產大臣赤澤亮正（右）22日參加蘇州市召開的年度亞太經合會（APEC）貿易部...
日本經產大臣赤澤亮正（右）22日參加蘇州市召開的年度亞太經合會（APEC）貿易部長會議。路透

中日關係緊張，外界關注在亞太經合組織（APEC）外貿部長會上，中日官員會否接觸，在蘇州出席APEC貿易部長會議的日本經濟產業大臣赤澤亮正23日表示，在22日舉行的APEC晚宴上主動與大陸商務部長王文濤簡短站立交談，但未透露對話細節。而兩人並未有正式雙邊會談。

日媒共同社報導，日本首相高市早苗去年11月在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」以來，日中政治經濟交流陷入停滯。本次也未能實現真正意義上的部長級對話。赤澤在會議首日22日對媒體表示，「若有機會，願（與王部長）就各種話題展開討論。」

報導稱，赤澤表示，在本次會議上已要求出口國方面糾正對稀土隨意實施出口管制的做法。這被認為意指中國。此前中日兩國關係惡化，中方呼籲民眾避免赴日旅行，並宣布加強對軍民兩用物項的出口管制。對純電動汽車（EV）和半導體製造不可或缺的稀土被認為也包括在內。

法國國際廣播電台報導稱，與赤澤一同出席為期兩天會議的日本外務副大臣堀井岩表示，22日晚宴後，他在遊船上與王文濤交談過。

另外，台方派出了行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮參加蘇州會議，但據日方官員透露，赤澤和堀井均未與楊珍妮聯繫。

日本內閣府特命擔當大臣黃川田仁志在5月中旬出席在上海舉行的亞太經合組織婦女與經濟論壇，日方官員透露，黃川田並未與中方進行任何接觸。

中國是今年的APEC輪值主席國，11月將在廣東省深圳市舉行峰會。日方關注高市早苗能否大陸國家主席習近平進行首腦會談，部長層面的接觸將成為試金石。

日本 APEC 高市早苗

上一則

俄羅斯控烏克蘭無人機襲學生宿舍 增至10死48傷

下一則

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

延伸閱讀

APEC會議場邊 日本經產大臣：想和中商務部長談各種議題

APEC會議場邊 日本經產大臣：想和中商務部長談各種議題
日駐中大使：盡力促成習近平與高市早苗於APEC舉行會談

日駐中大使：盡力促成習近平與高市早苗於APEC舉行會談
台灣有事說後首次 日本閣員出席上海APEC部長會議

台灣有事說後首次 日本閣員出席上海APEC部長會議
楊珍妮順利赴中出席APEC會議 桌牌維持Chinese Taipei

楊珍妮順利赴中出席APEC會議 桌牌維持Chinese Taipei

熱門新聞

一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
剛果爆發伊波拉疫情，一名染疫的男子16日從救護車上被抬進醫院。(路透)

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

2026-05-19 02:25

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約
移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審

移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審
迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離