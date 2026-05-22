德總理提議烏克蘭成歐盟「準會員」 鋪路和平協議

德國總理梅爾茨。(美聯社)

德國總理梅爾茨近日向歐盟 提議，為烏克蘭 創設「準會員」新身份，讓烏克蘭成為正式會員國前，即可參與歐盟部分機構與政策協商。德媒指出，若未來烏克蘭被迫接受涉及領土讓步的和平協議，此身份可成為澤倫斯基 爭取國內支持的政治交換。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近期致函歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與現任歐盟輪值主席國賽普勒斯政府，提議設立「準會員」（associate member）新制度。

根據南德日報（SZ）取得的信件內容，梅爾茨在信中指出，烏克蘭在經歷4年半戰爭後，處境艱難，歐盟應採取特殊步驟，讓烏克蘭能更直接融入歐盟核心與制度架構。他在原信中寫道：「我設想的是一項政治解決方案，能讓烏克蘭立即大幅靠近歐盟及歐盟核心機構。」

根據梅爾茨構想，若烏克蘭成為歐盟「準會員」，雖不會成為正式會員國，也不享有完整投票權與歐盟預算補助，但可派遣代表參與歐盟重要機構運作，在歐盟的政治影響力將顯著提升。

例如，烏克蘭部長未來可參加歐盟各類部長理事會會議並擁有發言權，但沒有表決權；總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也可出席歐盟領袖峰會。此外，烏克蘭還可向歐洲議會、歐洲法院與歐盟執委會派駐代表。

南德日報分析，柏林提出此方案，反映德國政府已認知到烏克蘭正式加入歐盟恐仍需多年。烏克蘭目前在「貪腐」、「法治」等問題上仍有不少挑戰，加上經濟受到戰爭重創，短期內難以成為歐盟完整成員。此外，作為農業大國的烏克蘭若加入歐盟，也可能衝擊現有歐盟農業政策平衡。

分析指出，目前歐盟入盟程序冗長，候選國需完成大量法規與制度改革，且每一步都須所有會員國一致同意，入歐進程容易陷入政治僵局。

過去歐盟執委會曾提出讓烏克蘭「先入盟、後逐步取得完整權利」的方案，但遭會員國一致反對。德方評估，若採取梅爾茨所建議的「準會員」制度，僅需會員國多數決即可讓烏克蘭開始參與歐盟事務。

報導引述一名歐盟官員說法指出，對烏克蘭而言，「準會員」的意義更多在於政治與象徵層面，能向社會釋出「烏克蘭屬於歐洲」的明確訊號，也讓飽受戰爭之苦的人民感受到，加入歐盟一事仍持續推進。

南德日報並揭露，梅爾茨政府近幾週持續向烏克蘭總統澤倫斯基說明「準會員」的優點，若未來澤倫斯基必須接受涉及領土讓步的和平協議，這項新身份也可能成為取得國內民意支持的重要政治交換。