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俄媒：俄中元首會晤 普亭建議俄國保管伊朗濃縮鈾

中央社台北22日電
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圖為2025年6月遭到美空軍「午夜重錘」轟炸後的伊朗境內的伊斯法罕核設施。(美聯...
圖為2025年6月遭到美空軍「午夜重錘」轟炸後的伊朗境內的伊斯法罕核設施。(美聯社)

俄羅斯總統普亭日前訪問中國，俄媒報導，普亭訪問期間與中國國家主席習近平會談時討論了美伊戰爭議題，普亭提議由俄方保管伊朗濃縮鈾。

應習近平邀請，普亭（Vladimir Putin）於19至20日對中國進行國是訪問，兩國元首期間舉行了會談和茶敘。

俄羅斯衛星中文網今天報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）21日稱，普亭與習近平會晤期間討論了伊朗局勢，「特別是在茶敘期間」。

培斯科夫透露，普亭向習近平介紹了由俄方保管伊朗濃縮鈾這一構想。至於習近平如何回應，培斯科夫說，兩國元首「為此舉行了閉門會談」。

美國與伊朗談判陷入膠著，外電報導，雙方針對伊朗鈾庫存等問題的立場依然對立，華府認為這些鈾將用於製造核武，伊朗方面則堅稱用途純屬和平目的。

美國總統川普21日表示，美方終將取得伊朗的高濃縮鈾庫存，但在川普發表評論前，兩名伊朗高層消息人士告訴路透社，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已下令不得將濃縮鈾運往國外。

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